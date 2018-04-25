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Новосибирские таланты получат возможность выступить на Дне города
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Новосибирские таланты получат возможность выступить на Дне города 

Собака 47 минут назад
Фото: Собака
Главная сцена города, двести тысяч рублей, продвижение на радио — все это получат финалисты конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска 2018».
Его проводят комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска, радио «Городская волна 101.4 FM» и молодёжный центр «Пионер». Участвовать можно будет в четырех номинациях:
• «Вокал» — эстрадный и хип-хоп. В первом направлении смогут соревноваться музыканты от шести лет, а в рэп — только с шестнадцати. • «Инструментальный жанр» — для ансамблей и оркестров, возраст участников от восемнадцати лет. • «Вокально-инструментальный жанр» — музыкальные группы с участниками от восемнадцати лет. • «Современная хореография» — танцевальные коллективы в возрастных категориях десять-шестнадцать лет и от шестнадцати лет.
Конкурс пройдет в четыре этапа: приём заявок, заочный отборочный этап, народное голосование, открытые концерты, после которых будут выбраны финалисты. Заявку на участие можно будет отправить до 15 мая, подробная информация — в группе фестиваля.
Фото: Слава Степанов
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