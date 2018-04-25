Знать свои права. Как пациенту добиться внимания врачей к себе?

Мы продолжаем публиковать ответы, заданные в ходе редакционной линии «АиФ-НП» по качеству и доступности медицинской помощи.

Вопросов от вас, дорогие читатели, было так много, что в один номер они просто не поместились. Отвечала на них председатель Совета по защите прав пациентов при региональном управлении Росздравнадзора Галина Едигарова.

Как найти флеболога?

У меня сильно болит стопа, как иголками колет, терапевт дала направление на обследование, а у нас в 1-й поликлинике нет флеболога. Где его найти?

Е. Васильева, Волгоград

— Начнём с того, что это не ваша задача — искать флеболога. У поликлиники нет такого специалиста, значит, руководство учреждения обязано его найти. Пишите заявление на имя главврача, что вам рекомендована консультация у флеболога, которую вы не можете пройти. Сейчас, когда ситуация с узкими специалистами напряжённая, поликлиники должны заключать договор с теми учреждениями, где такой специалист есть и направлять туда пациентов. Также в таких случаях можно обращаться за помощью в свою страховую компанию.

Кому положена инвалидность?

У меня в 2012 году был инсульт, 15 февраля этого года — обширный инфаркт, а ещё у меня диабет, состою на учёте в онкологии. Но инвалидность не предлагают. Мне она положена или нет?

Т. Николаева, Волгоград

— Никто не придёт и ничего не предложит. Получение инвалидности у нас носит заявительный характер. Вам надо обратиться в свою поликлинику к своему лечащему врачу и сказать, что вы хотели бы пройти медико-социальную экспертизу для оценки степени утраты трудоспособности. Он вам выдаст бланк заявления, вы его заполните. Пройдёте необходимые обследования. Если у вас отказываются принять заявление, объясняя, что вам инвалидности не видать, требуйте. Даже если здоровый человек придёт в поликлинику и скажет: «Хочу пройти МСЭ», ему обязаны оформить сопроводительные документы. И только специалисты МСЭ вправе решить, кому давать инвалидность, а кому нет, и какой группы.

Сколько стоять в очереди к онкологу?

Мы в отчаянии. Не знаем, куда обращаться. У мужа онкология. Мы месяц ходим в регистратуру и не можем к онкологу на приём попасть.

В. Васильева, Волгоград

— Пишите заявление на имя заведующей поликлиники. Онкологические больные должны приниматься в течение 14 дней с момента обращения. Не можете достучаться до заведующей, идите к главврачу и пишите заявление о том, что ваш супруг, онкологический больной, не может попасть к врачу в течение месяца, когда по закону время ожидания приёма врача — не дольше 14 дней.

Как получить квоту на эндопротезирование?

Я 4 марта сломала шейку бедра. Живу в Дубовке, так что обратилась в нашу районную больницу. Один врач сказал, что надо надеть «сапожок», другой сказал: «Езжайте на консультацию в 4-ю больницу Волгограда». 9 марта я туда съездила. Там меня осмотрел врач-травматолог и сказал, что нужна операция эндопротезирования по квоте, и меня поставили в очередь. Я второй месяц лежу без гипса, без ничего, жду операции. Звоню в Волгоград в больницу, а мне в ответ: «Позвоните завтра… через три дня… ». Как эта квота распределяется, очередность где-то могу посмотреть?

И. Фомина, Дубовка

— Операция эндопротезирования относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Она финансируется из двух источников: часть из ОМС, а часть — из бюджета. В «Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Волгоградской области» указано, какие виды высокотехнологичной медицинской помощи откуда финансируются. Если ваша операция относится к виду, финансируемому из ТФОМС, то вам необходимо обратиться туда. Работает горячая линия, телефон бесплатный, круглосуточный: 8-800-100-12-25. Если же ВМП финансируется из бюджета, то у вас должен быть талончик с номером, и вы можете на сайте облздрава в разделе ВМП узнать свою очередь.

Стоит ли менять поликлинику?

У меня ревматоидный полиартрит, остеомиелит и варикоз правой ноги. Наблюдаюсь в 7-й поликлинике. Ревматолог направляет к хирургу, а тот постоянно говорит, что ревматоидный артрит — основное заболевание, его и лечите. Я уже ходить не могу. Что мне делать? Я уже обращалась с жалобой к главному врачу, но ситуация не изменилась.

Р. Калимуллова, Волгоград

— Если у вас такие отношения с 7-й поликлиникой, может, вам сменить медицинскую организацию? Подумайте о смене поликлиники. Это делается очень просто. Берёте паспорт, страховое свидетельство, полис и их копии, приходите в поликлинику, где хотите наблюдаться, пишете заявление. Форму заявления вам дадут в регистратуре. В течение двух недель вас ставят на учёт, и будете там наблюдаться у специалистов, которые облегчат ваши боли.

Я уже просилась в другую поликлинику, а врач мне сказала, что тогда ко мне «03» не будет приезжать.

— «Скорой помощи» всё равно, к какой поликлинике вы относитесь. Раньше шли разговоры о том, что участковый врач не придёт по вызову при переводе, но сейчас и этот вопрос урегулирован. И врач придёт к вам, и «скорая» приедет. Переводитесь.

Что делать с обувью?

У моего пятилетнего сына деформация стопы и требуется ортопедическая обувь, которую нам выписывали бесплатно через Фонд социального страхования . Раньше мы меняли её по несколько раз в год по мере роста стопы. В этом году нам сказали, что по новому законодательству мы сможем подать заявку на новые ботинки только через год — по окончанию срока эксплуатации обуви. Что нам делать? Ножка же у ребёнка растёт.

М. Иванова, Волгоград

— Вам нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования и проконсультироваться по телефону горячей линии по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации: 60-40-92. По обращениям граждан проблемы решаются в индивидуальном порядке. На основании выводов медико-технической комиссии ФСС вам могут заменить тесную обувь, из которой вырос ваш ребёнок, и до истечения срока годности ортопедической обуви.