Скворечник своими руками: дети в восторге

Скворечник

Здравствуйте, дорогие семидачники.

Купил я на днях две доскиКупил я на днях две доски)) Вот шел мимо магазина, а чего бы, думаю, не купить? Пришел домой, сел на диван и вспомнил, что дети просили скворечник им сделать. И сделал))

Мне понадобилось2 доски, карандаш, рулетка и уголок, лобзик, дрель, шуруповерт, саморезы, моя плачевная шкурка, кисть, акриловые краски, вода, ну и нервов чуть-чуть.

Процесс изготовленияВзял я одну доску, разметил ее на 7 частей.

Для разметки мне понадобились карандаш, рулетка и уголок

Вышел в свой мини-сад на улицу, взял лобзик, дрель, шуруповерт, саморезы. Свою плачевную шкурку)) Был в теплом стане в ОBI. Там увидел макиту, как в конкурсе, понравился аппарат)) С ним бы скворечники в лет делались.

И вот такое перо для высверливания окошка

Сначала я уголком выровнял доску, обрезав неровный спил. На второй фотке видно, что доска отпилена неровно. Ну а потом распилил все эти 7 деталей.

Шустро и ровно по намеченным карандашом линиям

Соединил их, чтобы посмотреть все ли четко. И получился вот такой домик.

Так как инструмента не очень много, не судите строго. Делал тем, что под руками было)) А что было, я выше написал)) Так как инструментов не очень много, не судите строго. Делал тем, что под руками было)) А что было, я выше написал))

Сами дощечки я скреплял саморезами. Чтобы доска не дала щель, сначала в местах, где будут саморезы, пробежался тонким сверлом. После чего, чтобы саморезы не торчали, толстым сверлом сделал ямочки, чтобы головка ушла внутрь.

Вот такая у меня получилась заготовочка

Как видите, доска у меня все равно щеманула справа. К счастью, на выручку пришел клей, а вернее шпатлевка по дереву. Ей я эти щели затер. После чего все изделие зашкурил и приступил к нанесению фона.

И в карандаше накидал рисунок, который будет на скворечнике

Так как художник я не очень, очень переживал чтобы не накосячить))

В процессе думал, что и как))

Вот такой у меня вышел домик для птичек))

Немножко неровные рисуночки, но, как говорил, я не художник))

Это был мой первый скворечник своими руками)) Надеюсь, не последний)) Учел для себя все нюансы. Как всегда дети в восторге. Спасибо за внимание, с Вами был Ваш Колокольчик.