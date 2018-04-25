Ханты-Мансийск представит тематические площадки на международном фестивале ремесел коренных народов мира «Югра»

Мероприятие состоится в июне этого года в столице Югры. Культурные проекты столицы автономного округа представила заместитель главы города Ирина Черкунова на заседании оргкомитета Фестиваля.

Одним из предложений стало проведение в рамках Фестиваля конкурса-выставки «Юный подмастерье». «Мы предлагаем провести открытый городской конкурс, который продемонстрирует результаты исследовательской и творческой работы по изучению быта и культуры коренного населения округа. Организаторами этого мероприятия выступят Департамент образования города, Детская школа искусств и Центр развития творчества для детей и юношества. Участниками конкурса станут школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования города, которые будут соревноваться в четырех номинациях, одна из которых будет для малышей 5-6 лет», — сообщила Ирина Черкунова.

Вторым проектом стал городской фестиваль традиционных ремесел «Легенды Самаровограда». Инициатива его создания принадлежит общественным национальным объединениям муниципалитета. Заместитель Главы Ханты-Мансийска отметила, что такое событие гармонично вольется в общую концепцию международного фестиваля. Пройдет мероприятие вблизи Стелы — памятного знака Первооткрывателям земли Югорской. На холме развернутся 14 тематических зон –краеведческие, концертные, выставочные, спортивно-игровые, оздоровительные. Так же предусмотрена работа детских площадок, фотозон.

Предложения, представленные администрацией югорской столицы, поддержаны членами организационного комитета и будут включены в программу международного фестиваля.

Напомним, что фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра»начал работу в 2000 году и с тех пор каждые два года собирает на Югорской земле лучших мастеров народных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа, России и зарубежья. За четырнадцать лет фестивального движения проведено: 8 научно-практических конференций, 23 научно-практических семинара, 1500 мастер-классов для детей и взрослых. Народное искусство коренных народов экспонировалось на 42 выставках, создан музей традиционного искусства финно-угорских народов. В работе фестивалей приняло участие более 90 тысяч человек из разных стран мира и регионов России.