Оксана Сташенко: «С мужем не расстаемся даже на работе

Актриса сериала «Мухтар. Новый след» поделилась секретами красоты и молодости, а также рассказала, что заставило ее выучить китайский язык.

— Сериал о приключениях Мухтара идет уже пятнадцать лет. Сколько собак снимались в его роли, были ли среди них настоящие полицейские?

— Пса по кличке Граф привозили к нам на площадку из кинологического центра и по очереди сопровождали два лейтенанта. Он как нюхач раскрыл 19 реальных преступлений! Граф снимался в крайнем киевском сезоне «Мухтара», а после мы отправились в Минск. За все время у нас было много собак, первый — Аргун, кстати, не немецкая овчарка, а восточно-европейская, потом появился немец Цейс — самый настоящий артист, затем Якс — наш многострадалец. Ему сделали операцию на почках, и, чтобы скрыть выбритый бок со швом, гримеры сшили для него «наклейку» из меховой сумки и перекрасили ее в тон шерсти. Потом появился Прайм, у него было больное сердце, к сожалению, он рано ушел из жизни. Последние два сезона снимается Воин, кстати, псов с этой кличкой у нас было аж трое.

— Слышала, что вы говорите по-китайски. Почему вдруг решили выучить этот язык?

Оксана Сташенко:

— В 1996 году меня пригласили в Китай сниматься в фильме «История Гонконга», где я играла англичанку Кэтти. Когда туда приехала, меня сразу же встретила профессор русского языка, переводчик, а в прошлом актриса Чень Бао Чень. Она стала моей приемной китайской мамой. Я мгновенно полюбила эту страну и больше чем за полгода пребывания там выучила язык. Теперь приезжаю в гости к маме Чень, а когда выступаю на местных фестивалях, то пою на китайском, и зал вместе со мной.

— Вы играли вместе с Пьером Ришаром в фильме «Парижане», с Мюрреем Абрахамом в картине «Любовь неизведанного пространства». Какие впечатления от работы с иностранцами?

Оксана Сташенко:

— Они точно такие же люди как мы, и они разные. У Пьера Ришара в контракте было прописано, что он делает четыре дубля, не больше. Он требователен к себе и к окружающим. Мюррей Абрахам меня поразил. Когда все актеры фильма встретились, и нас загримировали, я предложила коллегам устроить небольшую репетицию. Пришел только Мюррей. Он сказал мне: «Оксана, не ждите никого. Американцы так не делают, у них каждый за себя. Я уже несколько раз работал с русскими, мне нравится, что вы все заодно и обсуждаете каждую сцену». Я была шокирована, ко мне приходит обладатель премии «Оскар» и предлагает свою помощь и поддержку. В первый съемочный день мы ехали в цыганской кибитке, пошел дождь, стало холодно, костюмеры выдали нам резиновые сапоги и теплые носки. Сидели мы все очень плотно. Мне было неудобно переобуваться, Мюррей это понял, положил мои ноги к себе на колени и надел мне носки со словами: «Мы с тобой родные любимые люди в фильме, и в жизни должно быть точно так же». Я запомнила этот момент. А когда мы снимали сцену в старинном храме, Мюррей достал из кармана маленькую деревянную икону Святого Георгия и сказал, что всегда ее с собой носит. Для меня было откровением, что он — православный христианин.

— Вы постоянно гастролируете со спектаклями и живете в дороге. Как к этому относится ваш муж Влад? Кто из вас чаще бывает дома?

Оксана Сташенко:

— Мы не расстаемся даже на работе. Дело в том, что Влад как звуко— и видеорежиссер ведет все спектакли, концерты, в которых я участвую, и мои сольные выступления. Поэтому и дома мы бываем одинаково.

— Вы играете судмедэксперта Жанетту Сельскую с первого сезона «Мухтара». Научились ли разбираться в этой профессии?

Оксана Сташенко:

— Нет. Был даже случай, когда лет восемь назад из санкт-петербургской ассоциации судмедэкспертов прислали письмо: «Оксана, вы в кино неправильно узнаете время смерти. Для этого нужно по внутренним частям бедра и брюшной полости ударить железным прутом…» Я написала очень вежливый ответ, в котором объяснила, что оканчивала не медицинское, а театральное заведение, сериал — это не документальный проект, он добрый, в нем нет лишней крови, наша задача в том, чтобы показать, как герои побеждают зло. И настоящих трупов у нас нет, их играют живые люди, которых мы не будем бить. Где-то через полгода пришел ответ. Женщина написала, что автор письма она, а не ассоциация, я — ее любимая актриса и ей очень стыдно за свои слова.

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— Как продвигается строительство вашего загородного дома?

Оксана Сташенко:

— Мы с мужем уже переехали. Внутри наш домик готов. Пока не хватает некоторых мелочей, которые не успеваем купить из-за занятости, например, телевизора. Предполагаю, что его приобретем последним.

— Трудно поверить, что вам в октябре исполнится 52 года. Как удается так хорошо выглядеть?

Оксана Сташенко:

— В спектакле «Авантюристка» актер Александр Носик говорит моей героине: «Вы прямо секс-символ какой-то!» А она ему отвечает: «Да вы что, нет. Секс-символы — это артистки. Они ведь вон какие страшненькие, а как хорошо выглядят». На самом деле в первую очередь мне, наверное, повезло с генетикой, а во вторую — с тем, что у меня есть желание быть счастливой. Думаю, что когда человек все время хмурится, это отражается на лице. А если ты улыбаешься и любишь этот мир, то вокруг тебя образуется некая энергетическая подушка, за которой не видно морщинок. Так что главное, чтобы глаза горели. Морщинки у меня конечно есть. Я слежу за тем, чтобы прическа была аккуратной, применяю в ежедневном макияже уроки по гриму, которые давали мне мои педагоги. А вот спортом не занимаюсь, не делаю никаких зарядок. Так сложилось, что есть могу все, что захочу.

Если ты улыбаешься и любишь этот мир, то вокруг тебя образуется некая энергетическая подушка, за которой не видно морщинок

— Насколько важна для вас романтика в отношениях?

Оксана Сташенко:

— Имя Ксения переводится как «странница, путешественница». У меня с детства стремление к перемене мест, потому что я с малых лет ездила на гастроли с мамой, которая пела в Волжском хоре. Путешествия перезагружают и наполняют романтикой. Если хочется что-то изменить, то даже не обязательно ехать в другой город. Например, зимой у нас был очень жесткий график, и мы с мужем просто на шесть часов уехали на подмосковный горнолыжный курорт. Вот такое приключение. Романтика в жизни необходима. Но нельзя всю ответственность за нее вешать на мужчин. Они тоже нуждаются в ней не меньше, чем мы. Когда женщина вдруг делает что-то неожиданное, пусть необычный ужин или ставит мужу в ванну новый ароматный гель для душа, мужчины все это чувствуют. Даже запах может вызвать такую химию в голове, что это сделает вашу ближайшую неделю прекрасной.

— Вы ведете кулинарную программу на кабельном телеканале. Какие у вас коронные блюда?

Оксана Сташенко:

— Хорошо готовлю мясные стейки, рыбные котлеты. На случай, если жду гостей, есть любимое легкое и вкусное блюдо. Я размораживаю морской коктейль или мидии, отжимаю. Затем выдавливаю чуть-чуть чеснока, солю, смешиваю все со сметаной и твердым сыром, добавляю одно яйцо и выкладываю на противень. Ставлю в духовку на 180 градусов на двадцать минут, а потом поднимаю температуру до двухсот и пеку до румяной корочки.

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