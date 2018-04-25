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ЧиМин потерял ожерелье — подарок от АРМИ
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ЧиМин потерял ожерелье — подарок от АРМИ 

Popcake.tv 17 минут назад
Фото: Popcake.tv
Пару дней назад ЧиМин из BTS потерял свое ожерелье. Кажется, музыкант не был бы расстроен так сильно, даже если бы украшение стоило целое состояние. Ценность ожерелью придавал тот факт, что это был подарок вокалисту группы от АРМИ.
ЧиМин поделился этим печальным известием с поклонниками во время эфира через Naver. «Я всегда нашу ожерелья, подаренное АРМИ, но я вынужден снимать его во время выступлений, потому что оно слишком короткое. Я снимал его и надевал обратно после концертов. Но иногда я оставлял его на шее даже во время шоу — если танцы были не слишком динамичные», — рассказал ЧиМин.
«А потом я его потерял», — грустно сообщил фанатам музыкант. — «Я ужасно расстроен. Я был просто опустошен, когда заметил это. Я все еще пытаюсь найти его».
Мы уверены, что АРМИ ни капельки не рассердились на своего кумира. Возможно, на ближайшем концерте ЧиМина ждет новый подарок.
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