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ММКФ 2018: Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие звезды на гала-ужине журнала InStyle
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ММКФ 2018: Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие звезды на гала-ужине журнала InStyle 

Fraufluger.ru 18 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 24 апреля, состоялся традиционный торжественный ужин журнала InStyle в рамках 40-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ 2018). ММКФ 2018: Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие звезды на гала-ужине журнала InStyleГостями ужина стали многочисленные звезды: Светлана Бондарчук, Ольга Попова, Аглая Тарасова, Константин и Алина Крюковы, Яна Рудковская, Катерина Шпица, Ляйсан Утяшева, Изетта Гаджиева, Кристина Орбакайте, Алексей Киселев и Маруся Фомина, и многие другие. На вечере, главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте вручила приз молодому режиссеру Ян Гэ, дебютировавшей на кинофестивале в этом году с фильмом «Ню», как лучшей представительнице нового поколения российского кинематографа.
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