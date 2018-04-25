ММКФ 2018: Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие звезды на гала-ужине журнала InStyle 

Вчера, 24 апреля, состоялся традиционный торжественный ужин журнала InStyle в рамках 40-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ 2018). ММКФ 2018: Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие звезды на гала-ужине журнала InStyleГостями ужина стали многочисленные звезды: Светлана Бондарчук, Ольга Попова, Аглая Тарасова, Константин и Алина Крюковы, Яна Рудковская, Катерина Шпица, Ляйсан Утяшева, Изетта Гаджиева, Кристина Орбакайте, Алексей Киселев и Маруся Фомина, и многие другие. На вечере, главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте вручила приз молодому режиссеру Ян Гэ, дебютировавшей на кинофестивале в этом году с фильмом «Ню», как лучшей представительнице нового поколения российского кинематографа.