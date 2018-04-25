Утяшева показала на гала-ужине InStyle дерзкое декольте без нижнего белья, а Шпицу ждал модный провал в платье из денима

Уже завтра все узнают, кому из участников ММКФ-2018 достанется главный приз — заветная статуэтка с изображением святого Георгия. А пока журнал InStyle выбрал своего фаворита и вручил приз восходящей звезде кино, актрисе и режиссеру Ян Гэ, которая представила на фестивале свою дебютную картину «Ню».

Стоит отметить, что в этот вечер не обошлось и без модных провалов. Так, с нарядами явно прогадали Наталья Бардо, выбравшая платье с красной юбкой из пайеток, Катерина Шпица в нелепом одеянии из денима, а также американская актриса Бланка Бланко и светская львица Виктория Шелягова , чьи пышные платья вполне бы подошли для школьного выпускного вечера.

Остальные эффектные образы звезд смотри в нашей фотогалерее и не забудь написать в комментариях, чей наряд понравился тебе больше, а чей показался самым нелепым.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:пресс-служба