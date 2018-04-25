Волочащийся подол и разрез до пояса: Катерина Шпица выбрала неудачный наряд из денима для светского раута 

24 апреля в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля прошел гала-ужин издания InStyle. Среди звезд, посетивших светский раут, была и актриса Катерина Шпица. Правда, ее наряд подходил больше для вечеринки с друзьями или панк-показа: насыщенный цвет денима, волочащийся по полу подол, слишком глубокий разрез и грубые швы выглядели в рамках звездного приема неуместно. А вот на ни к чему не обязывающей прогулке по весеннему городу Шпица в этом платье уже смотрится органично.
Впрочем, странный модный выбор звезды делают часто: недавно Кэти Перри вышла в свет в платье на размер меньше, а Оливия Калпо решила появиться на fashion-мероприятии в платье — рыбацкой сети.
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Фото:Instagram, пресс-служба