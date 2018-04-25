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Как выбирали «Красу МФЮА-2018»?
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Как выбирали «Красу МФЮА-2018»? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Студентки готовились к конкурсу целый месяц.
На протяжении месяца финалисткам, в число которых вошли: Алина Федосеева, Анастасия Болотова, Ульяна Мургулец, Алла Босая, Алёна Алёшина, Дарья Новосельцева и Эльнара Мусаева, предстояло пройти непростые испытания: подготовить визитные карточки, хореографический номер, видеоролик и финальное дефиле. Во всём им помогали организаторы, хореографы, фотографы и преподаватели моделинга.
Три часа шоу прошли незаметно. В этом году впервые на конкурсе использовалось дополнительное световое и музыкальное оборудование, что придало финалу особенный шарм. Ведущими конкурса по традиции стали участники команды КВН «А-Мега» Волгоградского филиала МФЮА.
В визитных карточках участницы презентовали себя и свои таланты. Девочки пели, рисовали, танцевали, показывали театрализованные постановки, читали стихи и демонстрировали коллекцию одежды, выполненную своими силами из нетрадиционных материалов.
В этом году организаторы разбавили конкурсные испытания интеллектуальным состязанием. В конкурсе «Видеоролик» девушкам необходимо было показать «Один день из жизни бизнес-леди». Все конкурсантки справились с этим заданием на отлично, показав, что они не только великолепны на сцене, но могут также быть в роли актрис, режиссёров, операторов и монтажёров.
Самым захватывающим стало финальное дефиле. Участницы в свадебных платьях предстали на суд зрителей и жюри в роли оживающих кукол под музыку из фильма «Алиса в Стране чудес».
Искрящиеся улыбки, живой звук, красота нарядов и разнообразие талантов участниц сделали праздник красоты одним из самых ярких в уходящем учебном году.
Призовые места распределились следующим образом: «Краса МФЮА-2018» — Анастасия Болотова, первая вице-мисс — Алла Босая, вторая вице-мисс — Алёна Алёшина, приз зрительских симпатий — Дарья Новосельцева, «Мисс Инстаграм» — Эльнара Мусаева.
Организаторы конкурса выражают благодарность всем участникам, соорганизаторам и партнёрам мероприятия.
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