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В Ярославле адвокат Павла Дурова спас музыкантов «Кровостока» от тотального запрета
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В Ярославле адвокат Павла Дурова спас музыкантов «Кровостока» от тотального запрета 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
На YouTube-канале «вДудь» вышло новое интервью Юрия Дудя. На этот раз известный российский журналист и блогер побеседовал с вокалистом и автором песен музыкальной группы «Кровосток» Антоном Черняком, который также известен своим творческим псевдонимом Шило.
Смонтированное интервью по времени получилось на час с небольшим. В ходе беседы ведущий попросил рассказать музыканта о событиях 2015 года, которые произошли в Ярославле.
Вокалист «Кровостока» у Юрия Дудя
— Ваши тексты хотели запретить и группу «Кровосток» объявить вне закона, — напомнил Юрий Дудь историю о том, как Кировский районный суд Ярославля признал запрещённой информацию на сайте музыкантов из-за якобы пропаганды насилия и употребления наркотиков. — Почему не объявили?
— Потому что мы выиграли суд благополучно, — ответил на вопрос Макс Шило. — Выиграли его с помощью наших чудесных друзей: издание «Медиазона», правозащитные группы AGORA и «Зона права». Ещё у нас был чудесный адвокат, как раз из AGORA, Дамир Гайнутдинов. Он чудесно выстроил защиту, а вот сторона обвинения абсолютно не подготовилась. Было ощущение, что они рассчитывали, что мы просто никуда не поедем, и они по-тихому это примут. Не готовы были вообще, что мы приедем, да ещё и с группой поддержки — со СМИ и тому подобное. Я на личном примере понял, что люди, которые затевают что-то подобное, больше всего не любят огласки. Боюсь, что шум сейчас — это единственное средство защиты.
Попросил Юрий Дудь гостя рассказать и про флешмоб, который люди устроили во время суда, проходившего в Ярославле. Пользователи интернета стали публиковать свои фото с плакатами с надписью «Кровосток наш».
— Что там делал полицейский? — отметил ведущий программы «вДудь» одно фото. — Вы хоть одного милиционера, который вас слушает, знаете?
— Я лично ни одного милиционера не знаю, — сказал Макс Шило. — Только бывших.
Также музыкант признался, что никоим образом не содействовал этому флешмобу. Он сам увидел первые фотографии, когда был на суде в Ярославле.
Тогда, в 2015 году, сотрудники ярославского управления наркоконтроля обратились к жителям с просьбой не пускать несовершеннолетних на концерты группы «Кровосток».
— Творчество этой группы содержит значительный объём нецензурной лексики, сленговых названий наркотиков, популяризирует немедицинское потребление психоактивных веществ, совершение противоправных деяний, применение насилия. Мы не хотим, чтобы на их концерте присутствовали несовершеннолетние, — объяснили свою просьбу в УФСКН по Ярославской области.
В июле 2015 года Кировский районный суд города Ярославля признал запрещённой на территории России информацию, размещенную на сайте «Кровостока», за пропаганду насилия и употребления наркотиков. Автор текстов группы Дмитрий Файн назвал запрет на своё творчество антиконституционным.
Музыканты подали апелляцию. Заседание несколько раз переносили, но в итоге 12 ноября Ярославский областной суд отменил решение Кировского районного суда о запрете песен группы и блокировке её сайта, претензии прокуратуры были отклонены в полном объеме.
Защитником группы «Кровосток» тогда в суде выступал адвокат Дамир Гайнутдинов, который сейчас представляет интересы Telegram Павла Дурова в Европейском суде по правам человека.
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