Студенты ВГИКа посетили «Мосфильм» 

Слушатели подготовительной программы ВГИКа из Китая, Кореи, Индии, Японии и Франции совершили экскурсию на российскую фабрику грез.
Прогулку со студентами вуза провела экскурсовод Анна Шахламова. Будущие кинематографисты побывали в нескольких залах музея «Мосфильма» и смогли увидеть различные декорации, в числе которых старый Копенгаген из фильма «Андерсен. Жизнь без любви» (реж. Э. Рязанов), муляж туши огромного быка из фильма «Яды или Всемирная история отравлений» (реж. К. Шахназаров), старинные почтовые и царские кареты, и многое другое. Студентов поразила коллекция ретротранспорта, где собраны такие раритеты, как фаэтон «Пежо», кабриолет «Роллс-Ройс», «Руссо-Балт». Также большой интерес вызвала выставка костюмов из разных кинофильмов: от «Войны и Мира» (реж. С. Бондарчук) до «Сказки о Царе Салтане» (реж. А. Птушко).
Посетили зарубежные гости и натурную площадку «Старой Москвы», с элементами Петербурга прошлого, где узнали все о процессе строительства декораций, материалах, которые для этого используются, и профессиональных хитростях создателей иллюзий.
После прогулки по исторической брусчатке «Мосфильма» группа отправилась в производственный комплекс «Тонстудия». Здесь иностранным учащимся ВГИКа предстояло увидеть своими глазами самую крупную и наиболее оснащенную студию звукозаписи в России. Побывали они и в гигантском крытом съемочном павильоне, оценив масштабы и возможности данной постройки, а затем насладились подвижной экспозицией по фильму «Вий». Зарубежные гости не прошли мимо стендов с операторской техникой и костюмами из последней ленты Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского»