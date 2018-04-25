Студенты ВГИКа посетили «Мосфильм»

Слушатели подготовительной программы ВГИКа из Китая, Кореи, Индии, Японии и Франции совершили экскурсию на российскую фабрику грез.

Прогулку со студентами вуза провела экскурсовод Анна Шахламова. Будущие кинематографисты побывали в нескольких залах музея «Мосфильма» и смогли увидеть различные декорации, в числе которых старый Копенгаген из фильма «Андерсен. Жизнь без любви» (реж. Э. Рязанов ), муляж туши огромного быка из фильма «Яды или Всемирная история отравлений» (реж. К. Шахназаров ), старинные почтовые и царские кареты, и многое другое. Студентов поразила коллекция ретротранспорта, где собраны такие раритеты, как фаэтон «Пежо», кабриолет «Роллс-Ройс», «Руссо-Балт». Также большой интерес вызвала выставка костюмов из разных кинофильмов: от «Войны и Мира» (реж. С. Бондарчук) до «Сказки о Царе Салтане» (реж. А. Птушко).

Посетили зарубежные гости и натурную площадку «Старой Москвы», с элементами Петербурга прошлого, где узнали все о процессе строительства декораций, материалах, которые для этого используются, и профессиональных хитростях создателей иллюзий.