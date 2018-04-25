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В новом трейлере «Смолфута» происходит судьбоносная встреча
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В новом трейлере «Смолфута» происходит судьбоносная встреча 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В Интернете появился новый трейлер «Смолфута». Удивительная история, где все наоборот: йети не верят в существование людей и считают их сказочными монстрами. Все, кроме главного героя, конечно.
Однажды один из йети видит крушение самолета и человека, который выжил при нем. С этих пор бигфут становится одержим идеей доказать соплеменникам, что люди существуют, однако никто ему не верит. Йети отправляется в путешествие, чтобы доказать свою правоту и завоевать девушку своей мечты.
«Смолфут» выйдет на экраны 25 октября этого года.
Источник: Warner Bros. Pictures
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