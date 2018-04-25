В Бурятии полицейские и общественники организовали для детей из подшефных социальных учреждений праздник «Здоровым быть модно»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия и члены Общественного совета при республиканском ведомстве в рамках Всероссийской акции «Твой выбор» инициировали проведение детского спортивного праздника «Здоровым быть модно». Поддержали спортивное мероприятие представители общества «Динамо» и городского казачества.

Участниками мероприятия стали ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники социальных центров из районов Бурятии и Улан-Удэ. Около полусотни ребятишек приехали в столицу республики, чтобы реализовать девиз «В здоровом теле — здоровый дух!».

Открывая мероприятие, врио начальника УНК МВД по Республике Бурятия Саян Раднаев подчеркнул, что занимаясь спортом и тренируя тело, мы учимся быть стойкими, мужественными и способными противостоять вызовам судьбы. А главный врач Республиканского наркологического диспансера, член Общественного совета при МВД по Республике Бурятия Андрей Михеев отметил, что главная задача для ребят на соревнованиях — это даже не состязания, а получение заряда бодрости и положительных эмоций.

Спортивный праздник для детей начался с интересного знакомства. Бойцы отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля продемонстрировали ребятам оружие и специальные средства, находящиеся на вооружении отряда. Мальчишки и девчонки с радостью примерили специальные маски, каски и защитные жилеты. Вдохновленные встречей с полицейскими, дети погрузились в спортивную разминку вместе с мастером спорта по боксу Петром Михеевым и приступили к командным соревнованиям.

Школьники бегали с мячом и в мешках, перетягивали канат и соревновались в меткости, играя в дартс. Организаторы устроили для ребят не только спортивные эстафеты, но и познакомили юных спортсменов с правилами оказания первой помощи.

А пока строгое жюри подводило итоги выступления маленьких марафонцев, член Городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Геннадий Хорунжий продемонстрировал ребятам элементы фланкирования шашкой.

Поговорив с ребятами о здоровом образе жизни, спорте и боевых искусствах, организаторы перешли к церемонии награждения.

Высоко оценили физическую подготовку и медицинские знания команды из Прибайкальского района — они на первом месте. Второе и третье место у команд Кижингинского и Кабанского районов. Призеры соревнований получили кубки, медали и командные футболки. Продолжился спортивный праздник чаепитием со сладостями, а завершился увлекательной экскурсией в Музей истории Бурятии им. Хангалова.