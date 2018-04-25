Бурлеск, латина, балет: 13 танцевальных образов воплотили на фотосессии участницы конкурса «Дочки-матери»

На третьем этапе конкурса «Дочки-матери» перед участницами стояла непростая задача. Через фотографию надо было передать эмоции танца. Каждая пара выбрала для себя тот образ, в котором она чувствует себя наиболее гармонично. Под этот образ нужно подобрать костюмы, грим, аксессуары и самое главное, потанцевать, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Ведь организатором конкурса «Дочки-матери» выступил танцевальный центр «Code De Dance». И, конечно же, танец — это прекрасный способ передать любовь и искренность, царящие в каждой паре участниц.

Маленькие дочки с восторгом участвовали в этом этапе. Какая девчонка не любит перевоплощений? А здесь выдалась отличная возможность — стать похожей на свою маму, повторить то, в чем она сильна.

Как отметила Татьяна Титова , руководитель танцевального центра «Code De Dance», во время фотосессии на площадке съемки в «Варвара-баре» царила необыкновенная атмосфера. Здесь объединились визажисты, фотографы, группы поддержки конкурсанток. Между участницами не было конкуренции, наоборот, все старались помогать друг дружке: вместе резали джинсы, плели косы и подбадривали друг дружку шутками.

Фотографии, которые получились в результате работы, представили на суд жюри конкурса.

Было невероятно сложно. Все получились на фотографиях очень хорошо. Я выбирала сердцем. Те фотографии, где в парах удалось передать любовь мамы и дочки, покорили меня чуть больше. Хотя, честно признаюсь, от меня плохих оценок не было, — поделилась Екатерина КОРЕЦКАЯ, директор портала K1NEWS.RU и член жюри конкурса.

Лучшими были признаны фотографии семьи Давыдовых и Семеновых.

Ольга и Диана Давыдовы перевоплотились в гордых казачек

Светлана и Екатерина Семеновы примерили на себя образы хиппи из 60 –х прошлого века.

2 место разделили пары Глушковых, Зевакиных, Баландиных, Столетовых и Волощенко.

Наталья и Варвара Глушковы выбрали стиль хип-хоп.

Ольга и Ульяна Зевакины отдали предпочтение мюзиклам с Бродвея.

Юлия и Дана Столетовы любят латино-американские танцы.

Татьяна и Елизавета Баландины на один день стали настоящими стилягами

Екатерина и Карина Волощенко перевоплотились в индианок.

3 место досталось Оксане и Софие Морозовым и их классическому балету.

Не всем участницам удалось достаточно точно попасть в один из танцевальных образов

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Как проходили фотосъемки участниц проекта можно посмотреть 28 мая в дневнике конкурса на телеканале «РУСЬ». А пока предлагаем небольшой видеоанонс.

6 мая в Творческой мастерской «Акварель» в рамках конкурса Дочки-Матери состоится художественный мастер-класс от знаменитых художников Костромы.

27 мая в филармонии Костромской области состоится танцевальный спектакль детского танцевального центра «Code De Dance» и бал для настоящих принцесс.