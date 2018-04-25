Узнать, кто же поборется за заветную статуэтку в виде самовара, а также принять участие в звездном караоке пришли Полина Гагарина, Анна Седокова, Наталья Подольская, Зара, Виктория Дайнеко, Natan, Филипп Киркоров, Николай Басков, а также солистки группы «Фабрика», которые появились на красной дорожке в белых футболках оверсайз с изображением матрешек, дополнив образ колготками в сетку и черными ботфортами.
В этот вечер гости смогли увидеть и оценить новый клип ВладиМира на трек «Только мне решать», а также насладиться выступлениями Миши Марвина, Полины Гагариной, Анны Седоковой, Виктории Дайнеко и ЮрКисса.
8 Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV состоится 26 мая в Crocus City Hall. Полный список номинантов грядущей церемонии награждения выглядит так:
«Лучший старт»:
GAZIROVKA — Black
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
T-Fest — «Улети»
NK — «Это моя ночь»
Мальбэк ft. Сюзанна — «Гипнозы»
«Лучший дуэт»:
Егор Крид & MOLLY — «Если ты меня не любишь»
Dan Balan & Вера Брежнева — «Наше Лето»
Николай Басков и Queens — «Мой Король»
Максим Фадеев & Григорий Лепс — «Орлы или вороны»
«Лучшая группа»:
ARTIK & ASTI
Градусы
SEREBRO
Руки Вверх
Время и Стекло
«Лучшая песня»:
BURITO — «По волнам»
Полина Гагарина — «Обезоружена»
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
Ани Лорак — «Ты еще любишь»
Сергей Лазарев — «Так красиво»
«Самое сексуальное видео»:
ФАБРИКА feat. ЛОVI — «Бабочки»
Ольга Бузова — «Неправильная»
Анна Седокова — «Увлечение»
Елена Темникова — «Вдох»
SEREBRO — «В космосе»
«Кино и Музыка»:
Антон Беляев — «Лететь» (OST «Лед»)
Би-2 — «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение»)
Елка — «А я тебя нет» (OST «Оптимисты»)
Леонид Агутин — «Две минуты жизни» (OST «Рубеж»)
Моя Мишель — «Ты мне нравишься» (OST «Про любовь. Только для взрослых»)
«Лучший видеоклип»:
Макс Барских — «Моя любовь»
LOBODA — «Парень»
Время и Стекло — «Тролль»
Валерий Меладзе — «Свобода или сладкий плен»
Вера Брежнева — «Ты мой человек»
«Лучший певец»:
ALEKSEEV
Макс Барских
Валерий Меладзе
Сергей Лазарев
Егор Крид
«Лучшая певица»:
LOBODA
Ани Лорак
Полина Гагарина
«Лучший хип-хоп проект»: L'One Jah Khalib
Элджей
Баста
Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:
Артур Пирожков — «Либо любовь»
Стас Костюшкин (A-DESSA) — «Все ровно»
MONATIK — «Vitamin D»
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
IOWA — «Плохо Танцевать»
«Лучшее концертное шоу»:
Loboda — «H2LO»
Зара — «Душа»
Ани Лорак — «DIVA»
Наргиз — «Вдвоем»
Полина Гагарина с симфоническим оркестром в Кремле
«Видео на выезде»:
Диана Арбенина и Ночные Снайперы — «Разбуди меня» (Португалия)
Зара — «Мир вашему дому» (Португалия)
Егор Крид — «Потрачу» (ОАЭ)
Джиган — «Больше, чем жизнь» (Испания)
DONI feat. Сати Казанова — «Я украду» (Турция)
«Лучший рок-проект»: «Ночные Снайперы» и Диана Арбенина
Ленинград
Наргиз
Sankt Petersburg
Больше фото о том, как прошла Pre-party премии RU.TV, смотри в нашей фотогалерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru