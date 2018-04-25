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ОНФ: Пациенты поликлиники Новоусманской больницы неделями ждут обследования
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ОНФ: Пациенты поликлиники Новоусманской больницы неделями ждут обследования 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Активисты ОНФ проверили Новоусманскую районную больницу, пациенты которой жалуются на слишком длинные очереди на прием и обследования в поликлинике.
Местные жители рассказывают, что и больным, и здоровым пациентам приходится вставать в очередь за два часа до открытия поликлиники, чтобы успеть взять талон к врачу. Записавшись на прием, они часами ждут в коридорах, хотя в учреждении введена электронная очередь.
С обследованиями дела обстоят еще хуже. На УЗИ сейчас можно записаться только на июнь, на мониторинг работы сердца все занято на ближайшие четыре месяца. Даже больным, срочно отправленным на ЭКГ, приходится стоять в общей очереди. А записаться к неврологу и вовсе не представляется возможным из-за сбоев в инфомате.
Когда общественники прибывали в поликлинику, руководство медучреждение общаться с ними отказалось.
«Разговор пришлось прервать уже на первой минуте. Руководство больницы сразу начало общаться на откровенно повышенных тонах. Остается только догадываться, каким образом оно общается с выражающими недовольство пациентами», — рассказал член регионального штаба ОНФ Игорь Яковлев.
Результатом проверки стало обращение в департамент здравоохранения.
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