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Нижегородка рисует страхи, прикосновения и Недотыкомку на улицах города
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Нижегородка рисует страхи, прикосновения и Недотыкомку на улицах города 

nn.ru 40 минут назад
Фото: nn.ru
— Работа из серии «Пограничье» (место без времени, пространства, условностей, воображаемый мир без имени, пространство между двумя состояниями), как в большинстве случаев, была продиктована самим местом. Оно напомнило мне детские шалашики. Места где накапливаются детские сокровища, ведутся сокровенные беседы, передаются первые секретики, и в играх впервые происходит осознание существования «другого человека», отличного от тебя и в то же время похожего на тебя. Прикосновение к «миру другого», — описывает Елена арт-объект на стене заброшенного дома за художественным училищем.
Еще одна работа из этой серии.
В старых заброшенных домах теперь можно встретить созданного Еленой персонажа — Недотыкомку.
— Я очень много гуляю по городу и часто забираюсь в заброшенные дома. Для меня это такие архивы человеческого быта. Но людей очень часто пугают такие дома. Недотыкомки изначально появились как попытка визуализировать эти страхи, — рассказывает про рождение персонажа автор.
Позже Недотыкомки перебрались на улицу в места малопосещаемые.
Автор говорит, что они стали немного веселее и добрее.
— Недотыкомка вниз спускается. Хвост развевается. Красиво там. Закат, — подписала фото работы художница.
А вот здесь Недотыкомка радуется весне и пляшет.
Совместно с уличным художником Сашей Скалиным Лена создала «Память и Мысль (Мунин и Хугин)».
— Сохранить историю (память) и переосмыслить (мысль) городское пространство, — поясняет смысл арт-объекта Лена.
Ранее NN.RU показывал интересный арт-объект от Елены Лисицы на Малой Ямской. А еще художница создала «рыбный» дом на улице Новой.
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