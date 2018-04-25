Нижегородка рисует страхи, прикосновения и Недотыкомку на улицах города

— Работа из серии «Пограничье» (место без времени, пространства, условностей, воображаемый мир без имени, пространство между двумя состояниями), как в большинстве случаев, была продиктована самим местом. Оно напомнило мне детские шалашики. Места где накапливаются детские сокровища, ведутся сокровенные беседы, передаются первые секретики, и в играх впервые происходит осознание существования «другого человека», отличного от тебя и в то же время похожего на тебя. Прикосновение к «миру другого», — описывает Елена арт-объект на стене заброшенного дома за художественным училищем.

Еще одна работа из этой серии.

В старых заброшенных домах теперь можно встретить созданного Еленой персонажа — Недотыкомку.

— Я очень много гуляю по городу и часто забираюсь в заброшенные дома. Для меня это такие архивы человеческого быта. Но людей очень часто пугают такие дома. Недотыкомки изначально появились как попытка визуализировать эти страхи, — рассказывает про рождение персонажа автор.

Позже Недотыкомки перебрались на улицу в места малопосещаемые.

Автор говорит, что они стали немного веселее и добрее.

— Недотыкомка вниз спускается. Хвост развевается. Красиво там. Закат, — подписала фото работы художница.

А вот здесь Недотыкомка радуется весне и пляшет.

Совместно с уличным художником Сашей Скалиным Лена создала «Память и Мысль (Мунин и Хугин)».

— Сохранить историю (память) и переосмыслить (мысль) городское пространство, — поясняет смысл арт-объекта Лена.

Ранее NN.RU показывал интересный арт-объект от Елены Лисицы на Малой Ямской. А еще художница создала «рыбный» дом на улице Новой.