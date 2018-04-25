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Лидер «Кровостока» назвал Челябинск самым невероятным местом
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Лидер «Кровостока» назвал Челябинск самым невероятным местом 

Хорошие новости 37 минут назад
Фото: Хорошие новости
Лидер группы кровосток восхитился Челябинском. Александр Черняк. больше известный под псевдонимом Шило, поделился своими впечатлениями от города в интервью с журналистом и блогером Юрием Дудем. В выпуске «Вдудь» Шило на вопрос о самом невероятном месте, в котором он бывал, назвал южноуральскую столицу. Рэпер отметил, что здесь «уютно и прикольно».
— В России мне понравился Челябинск. Это огромный индустриальный город. Как-то парадоксально, но я почувствовал себя в нем неожиданно уютно. У меня в Текстильщиках есть такая промзона, где мы в детстве много проводили времени, гуляли. Такое странное, постиндустриальное, полузаброшенное пространство. По-своему, мы там [в Челябинске] кайфанули. Мы, конечно, недолго были. Своими ногами я не гулял, но из окна машины все дико прикольно, — сказал Шило.
После этого на экране показали пару фото Челябинска: вид на Кировку и панораму дымящих заводов. Также в беседе певец рассказал о своих «лихих 90-х» и предпочтениях в искусстве. За сутки видео посмотрели почти два миллиона человек.
Отметим, что такое воспоминание о городе особенно приятно на фоне недавнего выпада стендапера Руслана Белого. Один из выпусков шоу «Комик в городе» был полностью посвящен Челябинску. Юморист «прошелся» по суровости, взяткам экс-губернатора, но основной темой стали проблемы с экологией.
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