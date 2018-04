«Леший, я в Дубае». Русская Баба Яга покоряет мир

Она летает на гидроступе, ведет Instagram, представляет Россию на международных культурных выставках и потчует пирожками Артура Пирожкова . Главная Баба Яга России колесит по миру и уже покорила китайцев, арабов и американцев.

В оранжевой косынке, расшитой камнями винтажной блузе и широкой юбке в пол эта Баба Яга словно сошла со страниц детской книжки, где собраны любимые сказки про богатырей, Ивана-Царевича, лешего и Кощея. Кажется, мы так себе ее и представляли, слушая истории о всезнающей колдунье из дремучих лесов. Она и зелье сварит, и мудрый совет даст, и волшебному мастерству обучит.

«Касатики мои, всем привет из Китая! Я тут на фольклорном фестивале! Ух, и интересно! Скоро селфи в Instagram запилю, не пропустите!» — с Ягой «360» созвонился, несмотря на проблемы со связью и разницу часовых поясов. По голосу слышно — довольна, по шуму на заднем фоне понятно — кто-то в очередной раз просит сфотографироваться и спрашивает на английском: Are you from Russia?

За границу Яга выехала недавно. В декабре побывала в Майами, покорив самобытностью искушенную публику MiamiArtWeek. На крупнейшей в Азии международной ярмарке детских игр HongKongToys& GamesFair представила последние новинки мировой индустрии детских игр и игрушек, а заодно познакомила гостей с российской интерактивной куклой-оберегом «Народная бабуля». Затем вдохновила скульптора из России Ирину Лагошину и стала центральным персонажем арт-проекта в Дубае. Выглядело этот так: на резной золотистой скамье — белоснежная скульптура веселой старушки. Словно присела на минутку поболтать со случайным прохожим.

Сама скульптура и настоящая живая баба Яга рядом привлекли много внимания.

«Пущай весь мир знает, что и на Руси есть супергерои! — хохочет в трубку бабуля. — Какая сила супротив меня? Что там Железный человек, али Бэтмен, али, тьфу-тьфу-тьфу, нечисть какая? Я любого в букашку превращу».

Но мы-то знаем, что Яга больше пугает, сердце у нее доброе. Кто-то хоть и считает ее отрицательным персонажем, но именно она чаще всего помогает главному герою.

«Да добрая я, добрая! Это все пиарщики — леший да Кощей, хрыч старый? — создали вокруг меня не тот информационный контекст, уволю обоих!» — в имиджевом маркетинге Яга разбирается лучше, чем в последних моделях гидроступ. Всего месяц назад завела страничку в Instagram и уже собрала 123 тысячи подписчиков.

Со своими поклонниками бабуля лихо кокетничает. Например, спрашивает^«Кто-нибудь знает, чего я грущу?» Подписчики предлагают варианты: «Ступу потеряла, „Из-за Telegram“, „По Кощеюшке взгрустнула“.

А еще Яга с удовольствием посещает модные звездные вечеринки и раздает желающим тряпичные куклы мини-себя.

Я Александра Ревву на бабка-баттл вызвала! Пришла к нему однажды в гримерку и говорю: „Кто из нас круче? Я иль ты?“ И порешили мы баттл устроить. Как только о дате договоримся, я вас, касатики, обязательно позову

— Баба Яга.

»Я сейчас китайских драконов с нашим Горынычем познакомлю и дальше полечу! Хоть еще и не решила, куда именно, — совсем уж по-женски делится планами на будущее Яга. — Там, где я, там русский дух, там Русью пахнет! Мечтаю все планету объездить, а еще чтобы в каждом городе Земли была скамейка, как в Майами».

Скамья в солнечном Майами осталась после выставки. Если захотите посидеть рядом с бабушкой, отправляйтесь в ресторан LIQUE Miami, у входа в который и расположен арт-объект.