Ещё
Житель Новочеркасска выпустит фотоальбом, посвященный главному храму донского казачества
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Новочеркасска выпустит фотоальбом, посвященный главному храму донского казачества 

161.ru 23 минуты назад
Фото: 161.ru
На Дону выпустят фотоальбом, посвященный Патриаршему Вознесенскому войсковому всеказачьему собору Новочеркасска. Его автор, фотограф Валентин Картавенко, снимал храм на протяжении 15 лет и теперь готов поделиться с земляками своими лучшими работами.
— Этот собор выдающийся, третий по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Обидно, что такая красота многим неизвестна. Моя задача как фотографа заключалась в том, чтобы рассказать о нашей достопримечательности наибольшему количеству людей, — рассказал 161.ru Валентин Картавенко.
Реконструкция собора завершилась в 2015 году
Он добавил, что в иллюстрированное издание вошли десятки снимков, которые позволяют проследить внешние изменения памятника архитектуры. Они стали особенно заметны после недавней реставрации здания, когда мастерам удалось заменить медные купола, отремонтировать фасад и внутреннее убранство собора.
Главный храм донского казачества был заложен и освящен в день основания Новочеркасска — 18 (30) мая 1805 года. Изначально храм был деревянным, но с 1811 года проект изменили и сделали его из камня. Строился он очень долго, по разным причинам работы откладывались и в итоге были завершены лишь в 1904 году. Уже в новом тысячелетии собору присвоили статус Патриаршего, что очень показательно, ведь до этого Патриаршим был только Успенский собор Московского Кремля.
Фотоальбом тиражом 1000 экземпляров выйдет свет уже 3 мая. Найти его можно будет в книжных магазинах Новочеркасска, а также в самом Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.
161.ru: последние новости
Донской сфинкс, чайники-храмы и нагайка: что гости Ростова увозят на память о городе Ростовчане хотят вернуть табличку и бюст Высоцкого, которые сняли по просьбе сотрудников мэрии Линия раздора: ростовчанка судится с детсадом из-за забора, которым сама и отгородилась от учреждения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру17
Знаменитости, которых подменили двойниками25
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как уходили знаменитости8
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение