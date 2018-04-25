Житель Новочеркасска выпустит фотоальбом, посвященный главному храму донского казачества 

На Дону выпустят фотоальбом, посвященный Патриаршему Вознесенскому войсковому всеказачьему собору Новочеркасска. Его автор, фотограф Валентин Картавенко, снимал храм на протяжении 15 лет и теперь готов поделиться с земляками своими лучшими работами.
— Этот собор выдающийся, третий по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Обидно, что такая красота многим неизвестна. Моя задача как фотографа заключалась в том, чтобы рассказать о нашей достопримечательности наибольшему количеству людей, — рассказал 161.ru Валентин Картавенко.
Реконструкция собора завершилась в 2015 году
Он добавил, что в иллюстрированное издание вошли десятки снимков, которые позволяют проследить внешние изменения памятника архитектуры. Они стали особенно заметны после недавней реставрации здания, когда мастерам удалось заменить медные купола, отремонтировать фасад и внутреннее убранство собора.
Главный храм донского казачества был заложен и освящен в день основания Новочеркасска — 18 (30) мая 1805 года. Изначально храм был деревянным, но с 1811 года проект изменили и сделали его из камня. Строился он очень долго, по разным причинам работы откладывались и в итоге были завершены лишь в 1904 году. Уже в новом тысячелетии собору присвоили статус Патриаршего, что очень показательно, ведь до этого Патриаршим был только Успенский собор Московского Кремля.
Фотоальбом тиражом 1000 экземпляров выйдет свет уже 3 мая. Найти его можно будет в книжных магазинах Новочеркасска, а также в самом Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.