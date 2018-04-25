Disney показал зрителям, с чего начнется новая «Суперсемейка»

Студия Disney показала первые минуты нового мультфильма «Суперсемейка 2» во время его презентации на CinemaCon. Так что теперь у нас есть уже довольно много информации о том, что будет делать семья Парр на этот раз.

Мультфильм начинается с того, что агент Рик Диккер допрашивает ученика, который узнал в супергерое одного из членов семьи Парр во время финальной битвы в конце прошлой части. Диккер должен сохранить секрет супергероев, несмотря на то, что они под запретом.

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Семья Парр вместе с Фреоном защищает город и пытается остановить огромную буровую машину, которая собирается уничтожить мэрию. Правоохранительные органы загоняют в угол главных героев, но Фреону удается уйти в переулок, где он встречает незнакомца. Таинственный человек предлагает ему возможность изменить закон о запрете супергероев.

А дальше смотрите трейлеры. Эластика возвращается на работу, муж сидит с детьми, математические задачи и все такое. До выхода мультфильма осталось чуть больше месяца, и мы надеемся, что никаких дополнительных материалов уже не будет, слишком уж много спойлеров.

В российский прокат «Суперсемейка 2» выйдет 14 июня.

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