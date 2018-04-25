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Власти помогут с переездом в Петербург талантливым программистам
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Власти помогут с переездом в Петербург талантливым программистам 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Смольном пообещали помочь с переездом в Санкт-Петербург талантливым программистам.
Об этом рассказал губернатор Георгий Полтавченко в ежегодном отчете перед депутатами ЗакСобрания в среду, 25 апреля. Законопроект о о новых льготах по налогу на прибыль для экспортеров ПО и строительства Центров обработки данные уже вынесен на обсуждение. Также в Смольном решили выделить субсидии IT-кластеру из городского бюджета.
Полтавченко уверен, что у Петербурга есть шанс стать технологическим лидером страны и вырваться далеко вперед.
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