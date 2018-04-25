Власти помогут с переездом в Петербург талантливым программистам

В Смольном пообещали помочь с переездом в Санкт-Петербург талантливым программистам.

Об этом рассказал губернатор Георгий Полтавченко в ежегодном отчете перед депутатами ЗакСобрания в среду, 25 апреля. Законопроект о о новых льготах по налогу на прибыль для экспортеров ПО и строительства Центров обработки данные уже вынесен на обсуждение. Также в Смольном решили выделить субсидии IT-кластеру из городского бюджета.

Полтавченко уверен, что у Петербурга есть шанс стать технологическим лидером страны и вырваться далеко вперед.