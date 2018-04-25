«Нам дали инструкции к суициду». Как впервые обнаружили «группы смерти»

Люди — «биомусор»

Как ни печально, но Россия — один из лидеров по количеству подростковых суицидов в мире. Всего в стране за год решает свести счёты с жизнью около 26 тысяч человек. В конце 2015 — в 2016 годах был всплеск так называемых «групп смерти», которые привели к увеличению суицидов среди подростков почти в два раза.

«Наша организация тогда активно включилась в борьбу с детскими суицидами: мы занялись выявлением опасного контента в интернете, — говорит председатель общественной организация «Скорая Молодёжная Помощь» Антон Андросов . — Мы одними из первых обратили внимание на это явление — доведение до самоубийства через интернет, через соцсети. Когда мы начали своё расследование — это был декабрь 2015 года, — в сети было обнаружено 213 групп, которые одобряли суицид или подталкивали к нему подростков. К концу расследования — в марте 2016 года — групп было уже около четырех тысяч. Мы пытались войти в эти группы под видом участников: три наших активиста получили инструкции, как покончить с собой в Белгороде — им описали способ, место и время суицида».

По словам Антона, был сложный момент в том, что когда родители и общественники обращались в правоохранительные органы , там разводили руками. Единственное наказание на тот момент могла обеспечить статья 110 УК РФ «Насильственное доведение до самоубийства». Дети прыгали с крыш, в некоторых случаях парами или одновременно в разных городах, и никто за это не был наказан. Один из организаторов таких групп ночью доводил детей до суицида, а днём давал интервью и прямо говорил: «Да, знаю, что кто-то покончил из-за меня с собой. Но это биомусор, и я делаю только хорошо».

В 2017 году ситуация изменилась, благодаря Общественному совету при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой

«Мы представили наше расследование, параллельно передали материалы журналисту «Новой газеты» Галине Мурсалиевой, которая опубликовала его в своей книге «Дети в сети», — продолжает Антон. — Статью 110 УК РФ ужесточили, и теперь наказание может последовать даже за ненасильственное доведение до суицида».

Что в соцсетях?

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова познакомила общественников с генеральным директором Mail.ru Group Борисом Добродеевым , с которым они выработали план совместной работы по предотвращению пропаганды суицида и работы «групп смерти» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В 2017 году по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и при поддержке белгородских предпринимателей состоялся Общероссийский молодёжный форум «Пересвет», на котором прорабатывались инициативы по противодействию подобному явлению.

В департаменте образования Белгородской области активистов организации пригласили к участию в проекте «Безопасное детство», в рамках которого ребята предложили создать десять социальных роликов. Одним из первых стал видеоролик «Пройти эту жизнь». 18 апреля в Общественной палате РФ на заседании Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Антон Андросов и руководитель московского отделения СМП Дарья Смирнова презентовали этот социальный ролик.

Важно, что в нём назван общероссийский бесплатный детский и подростковый телефон доверия 8-800-2000-122 — в любую минуту подросток сможет позвонить по нему и получить помощь психолога. Есть также онлайн-группа помощи подросткам «Твоя территория».

В скором времени активисты СМП выпустят свой документальный фильм «Последний шаг», который расскажет об истории «групп смерти» и о том, что делать, если вы узнали, что ваш близкий начал о задумываться о суициде.