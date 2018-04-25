Филиал «Сколково» в Петербурге откроют до конца года

"До конца этого года в Петербурге заработает первый в России региональный оператор фонда «Сколково». Желающим воспользоваться его ресурсами не придется, как раньше, переезжать в Москву или менять налоговую прописку", — сказал Полтавченко.

Как ранее сообщал ТАСС, филиал фонда планируется открыть на территории «Ленполиграфмаша», где уже созданы технопарк, центр прототипирования, инжиниринговые центры и другая инфраструктура для развития инноваций. Согласие «Сколково» открыть филиал в Петербурге власти города получили в прошлом году, но для создания регионального филиала необходимо было внести изменения в законодательство на федеральном уровне. По данным властей, инструментами фонда «Сколково» по поддержке промышленности пользуются около 170 петербургских компаний.