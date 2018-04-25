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Филиал «Сколково» в Петербурге откроют до конца года
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Филиал «Сколково» в Петербурге откроют до конца года 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Филиал фонда «Сколково» начнет работу в Санкт-Петербурге до конца текущего года. Об этом заявил в среду губернатор города Георгий Полтавченко, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.
"До конца этого года в Петербурге заработает первый в России региональный оператор фонда «Сколково». Желающим воспользоваться его ресурсами не придется, как раньше, переезжать в Москву или менять налоговую прописку", — сказал Полтавченко.
Как ранее сообщал ТАСС, филиал фонда планируется открыть на территории «Ленполиграфмаша», где уже созданы технопарк, центр прототипирования, инжиниринговые центры и другая инфраструктура для развития инноваций. Согласие «Сколково» открыть филиал в Петербурге власти города получили в прошлом году, но для создания регионального филиала необходимо было внести изменения в законодательство на федеральном уровне. По данным властей, инструментами фонда «Сколково» по поддержке промышленности пользуются около 170 петербургских компаний.
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