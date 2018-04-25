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Полтавченко рассказал о «детских садах для взрослых» в Петербурге
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Полтавченко рассказал о «детских садах для взрослых» в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге появятся «детские сады для взрослых», сообщает 78.ru. Об этом в рамках ежегодного отчета перед депутатами ЗакСа рассказал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.
По словам градоначальника, первый подобный центр заработает на базе больницы имени Цимбалина в 2019 году. Не исключено, что в будущем откроются и частные учреждения.
Жители города смогут по утрам отводить своих престарелых или малоподвижных родственников в такой центр, а вечером — забирать домой. Таким образом, специалисты будут ухаживать за пожилыми людьми, пока их взрослые дети будут на работе.
Также Полтавченко отметил, что сейчас старшее поколение ведет активную деятельность, благодаря чему продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума.
«Сейчас на пенсию выходит квалифицированное поколение, — считает губернатор. — Они отлично приспособлены к современной жизни, ориентируются в Интернете, пользуются гаджетами, ведут аккаунты в социальных сетях. Их ответственность и исполнительность — важнейшие составляющие нашего человеческого капитала».
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