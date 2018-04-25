В Петербурге в 2019 году откроют «ДЕДский сад» для дневного пребывания пожилых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга в 2019 году планируют открыть первое государственное учреждение для дневного пребывания пожилых людей, сообщил в среду губернатор города Георгий Полтавченко , выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

"Пора задуматься и о создании учреждений нового типа, … куда можно отвозить пожилого человека или инвалида утром и забирать вечером. Первый государственный проект такого рода сейчас реализуется в комплексе бывшей больницы Цимбалина, он заработает в 2019 году, но нужны и частные", — сказал губернатор.

По мнению Полтавченко, необходимо провести реструктуризацию комплексных центров социального обслуживания населения и переосмыслить роль районных домов для проживания одиноких пожилых людей. «В Петербурге есть прекрасные примеры инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры ухода за пожилыми, но нам нужно открывать больше, чем один-два частных пансионата в год», — отметил он. Глава города поручил профильным комитетам разработать меры поддержки таких инвесторов и учесть создание учреждений нового типа при разработке новых стратегических документов города с учетом демографического прогноза.

Губернатор анонсировал запуск в 2019 году новой программы «Гериатрическая помощь населению», в рамках которой создадут комплексное сопровождение пожилых людей — «от лекарственных препаратов и тросточки до специализированного круглосуточного сопровождения». Для пожилых людей также планируют создать условия для продолжения активной трудовой деятельности. «Я считаю делом чести для города в преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады приступить к реализации новой социальной политики в отношении пожилых людей», — сказал Полтавченко.

По итогам прошлого года продолжительность жизни в Петербурге достигла 75,4 года, а количество пожилых людей постоянно растет. По данным комитета по социальной политике, в городе проживают свыше 1,3 млн человек пенсионного возраста, что составляет около 25% населения. В реестр поставщиков социальных услуг в городе включена 141 организация, из них услуги пожилым оказывает 51 структура (37 государственных организаций и 14 негосударственных). Очередь в специализированные учреждения для пожилых людей ликивидировали в конце прошлого года.