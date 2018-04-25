Таможня передаст задержанное чучело крокодила из Конго в эколого-биологический центр Самары

Сотрудники таможни решили дальнейшую судьбу чучела крокодила, которое нашли в багаже одного из пассажиров в Курумоче. Его передадут в Самарский детский областной эколого-биологический центр. Об этом 63.ru рассказали в Самарской таможне.

Чучело обнаружили в чемодане с помощью интроскопа. Хищник был около 80 см в длину.

Мужчина, пытавшийся провезти экспонат, сообщил, что купил его за 50 долларов США в одной из сувенирных лавок республики Конго. С информацией о правилах перемещения таких экспонатов он не был знаком, поэтому не смог предоставить каких-либо документов на его ввоз.

Чучело крокодила изъяли у владельца и отправили на экспертизу.

— Теперь его отдадут детям, которые занимаются в детском областном эколого-биологическом центре, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.