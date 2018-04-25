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Таможня передаст задержанное чучело крокодила из Конго в эколого-биологический центр Самары
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Таможня передаст задержанное чучело крокодила из Конго в эколого-биологический центр Самары 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники таможни решили дальнейшую судьбу чучела крокодила, которое нашли в багаже одного из пассажиров в Курумоче. Его передадут в Самарский детский областной эколого-биологический центр. Об этом 63.ru рассказали в Самарской таможне.
Чучело обнаружили в чемодане с помощью интроскопа. Хищник был около 80 см в длину.
Мужчина, пытавшийся провезти экспонат, сообщил, что купил его за 50 долларов США в одной из сувенирных лавок республики Конго. С информацией о правилах перемещения таких экспонатов он не был знаком, поэтому не смог предоставить каких-либо документов на его ввоз.
Чучело крокодила изъяли у владельца и отправили на экспертизу.
— Теперь его отдадут детям, которые занимаются в детском областном эколого-биологическом центре, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
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