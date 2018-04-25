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В Черемушках отметили Неделю Святых жен-мироносиц
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В Черемушках отметили Неделю Святых жен-мироносиц 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Настоятель храма всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках протоиерей Виктор Алипичев поздравил православных с Пасхой и днем Святых жен-мироносиц. После Божественной литургии в конференц-зале храма состоялся детский пасхальный концерт.
В концертной программе прозвучали стихиры Пасхи и другие пасхальные песнопения в исполнении хора воскресной школы под руководством педагога Лелы Якимчук, а также стихи русских поэтов XIX века о Пасхе. Во второй части праздника зрителям была показана театральная сценическая постановка «Жены-мироносицы».
Напомним, в лице Святых жен-мироносиц прославляются лучшие женские качества: самоотверженная любовь, скромность, терпение, надежность, и, конечно же, глубокая вера. И каждая современная женщина тоже призвана быть мироносицей — нести богатство веры, самоотверженной любви и безграничное терпение людям, делая нашу больную, измученную страстями жизнь светлее и радостнее.
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