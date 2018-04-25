Новая радиостанция начала вещание в Нижнем Новгороде

«Радиола» — новая нижегородская радиостанция, основное внимание которой уделяется лучшим песням и мелодиям 80-х и 90-х годов прошлого века. Радиостанция возвращает слушателей в «прекрасный мир», в котором они родились и выросли, который до сих пор остается частью их сегодняшней жизни. Ядро целевой аудитории — горожане в возрасте 30–59 лет, как мужчины, так и женщины.

Формат новой радиостанции рассчитан на широкий круг слушателей. В сетке вещания — информационно-развлекательные программы об истории, кинематографе и событиях Нижнего Новгорода. Выпуски городских новостей — каждый час, а в утреннее время — каждые полчаса.

Кроме Нижнего Новгорода, радио «Радиола» вещает в Екатеринбурге и Саратове. Кстати, послушать наших коллег можно и в интернете — по этой ссылке.

Ранее на частоте 96,4 FM вещало радио «Пионер FM» и «Добрые песни», сообщается на сайте Morze.ru. Всего в Нижнем Новгороде работают 30 различных радиостанций.