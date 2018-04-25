Жюри конкурса Стенина возглавил директор фотослужбы агентства Anadolu

Из более 6000 снимков молодых репортеров со всего мира мэтры фотожурналистики выберут призеров в четырех номинациях — «Главные новости», «Спорт», "Моя планета" и «Портрет. Герой нашего времени», а также определят обладателя высшей награды — Гран-при. Число работ в каждой из номинаций в 2018 году было увеличено до трех, что дало молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. Чтобы поддержать талантливых журналистов в начале их карьеры, призовой фонд конкурса 2018 года был увеличен практически в два раза в сравнении с прошлым годом и составил 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.

Шорт-лист с именами победителей будет опубликован 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru. Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью 2018 года, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина —2018 Ахмет Сел: «Для начала я хотел бы пожелать удачи всем участникам конкурса! Как председателю жюри мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры. Я рад, что конкурс Стенина и есть та площадка, которая дает молодым репортерам возможность получить поддержку, обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру».

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.