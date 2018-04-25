Жюри конкурса Стенина возглавил директор фотослужбы агентства Anadolu 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международное жюри конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА «Россия сегодня» при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, начало отбор лучших работ 2018 года. Главой жюри, в состав которого вошли представители ведущих мировых агентств, стал Ахмет Сел, руководитель отдела фото— и видео-новостей Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции.
Из более 6000 снимков молодых репортеров со всего мира мэтры фотожурналистики выберут призеров в четырех номинациях — «Главные новости», «Спорт», "Моя планета" и «Портрет. Герой нашего времени», а также определят обладателя высшей награды — Гран-при. Число работ в каждой из номинаций в 2018 году было увеличено до трех, что дало молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. Чтобы поддержать талантливых журналистов в начале их карьеры, призовой фонд конкурса 2018 года был увеличен практически в два раза в сравнении с прошлым годом и составил 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.
Шорт-лист с именами победителей будет опубликован 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru. Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью 2018 года, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.
Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина —2018 Ахмет Сел: «Для начала я хотел бы пожелать удачи всем участникам конкурса! Как председателю жюри мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры. Я рад, что конкурс Стенина и есть та площадка, которая дает молодым репортерам возможность получить поддержку, обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру».
Среди тех, кто выберет «лучших их лучших», — почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо (Wang Yao); заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики «Нотимекс» (Notimex) Хорхе Арсига Авила (Jorge Árciga Avila); российский фотожурналист, до апреля 2018 года — глава фотослужбы ИД «КоммерсантЪ» Павел Кассин (Pavel Kassin); специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" (AFP) Младен Антонов (Mladen Antonov); основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия (Anna Zekria); Иван Секретарев (Ivan Sekretarev), фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» (AP).
О конкурсе:
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал «Россия-Культура», информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.