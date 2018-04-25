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Участниками музейной программы «Филиппок на уроке» стали первоклассники
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Участниками музейной программы «Филиппок на уроке» стали первоклассники 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Первоклассники школы №1360 на минувшей неделе посетили музей Л. Н. Толстого на Пречистенке. Здесь для мальчишек и девчонок была проведена программа «Филиппок на уроке».
В начале программы школьники осмотрели музей, который расположен в старинном доме. Экскурсанты увидели, как жили предки писателя, прошлись по залам особняка. Ребята узнали о первых произведениях Льва Толстого, написанных им еще в детстве, увидели настоящие рукописи его бессмертных произведений.
Во время необыкновенного путешествия в прошлое ребята оказались в импровизированном классе Льва Толстого. Здесь им рассказали об Азбуке, которую написал сам Толстой, а затем выпустил для деревенских детей. Ребята всем классом попытались отгадать загадки, которые были популярны в прошлом, и смогли посидеть на шкафу, как это делали в виде поощрения наиболее успешные ученики Льва Николаевича.
В заключение дети поставили и исполнили театральный фрагмент бессмертного произведения Льва Николаевича «Филипок».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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