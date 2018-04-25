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Самая знаменитая дрэг-квин РуПол выпустит косметику
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Самая знаменитая дрэг-квин РуПол выпустит косметику 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Людей масштбала РуПола в шоу-бизнесе не много. Он (или «она») придумал популярное шоу дрэг-квин «RuPaul's Drag Race», получил за него Emmy, выпустил одиннадцать музыкальных альбомов, несколько книг, первым снялся для знаменитой кампании M. A. C. против ВИЧ и в десятках фильмов. Наконец, появится и его косметика. Для разработки линейки РуПол скооперировался с американским брендом Mally Beauty, который основала визажист Мэлли Ронкэл. В совместной линейке будет 10-12 средств; они появятся в продаже в начале следующего года. Другие подробности обещают объявить позже.
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