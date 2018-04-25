В Новосибирске снесут детский комплекс, который открыла Наталья Водянова

На Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска закрыли игровую площадку «Кораблик», которую 10 лет назад помог построить фонд модели Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».

Этот комплекс появился в 2008 году — на его строительство грант фонда «Обнажённые сердца» выиграл новосибирский фонд «Общее дело». Сейчас комплекс находится на балансе муниципального учреждения «Центр Молодёжный».

«Сейчас ограничен доступ на детский игровой комплекс «Кораблик» в связи с тем, что у нас есть постановление прокуратуры . С чем это связано? С тем, что площадка у нас эксплуатируется уже 10 лет и использование наших форм имеет опасность для жителей», — рассказала корреспонденту НГС директор центра Ольга Карунина.

Сейчас центр ждёт денег из городского бюджета на реконструкцию. Новый проект оценивается в 2 миллиона рублей. Вместо комплекса «Кораблик» будет комплекс, который назовут «Лагуна».

«Мы будем заказывать детский игровой комплекс, который будет рассчитан для детей от 6 лет. В него будет входить горка-труба, круговая горка, металлическая горка. Будут шведские стенки, гимнастические кольца, гимнастический канат, сетка-паутина. По комплексу можно будет ходить — переходы от одной форме к другой он будет иметь», — описала Карунина.