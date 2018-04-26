Крестный ход и хор Курентзиса: в Тобольске открылся музей семьи Николая II

ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 26 апр — РИА Новости , Ольга Ерачина. Первый в России государственный музей, полностью посвященный семье императора Николая II , в четверг открылся в Тобольске, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие музея стало первым этапом национального туристского проекта «Императорский маршрут», который соединяет места пребывания и ссылки представителей династии Романовых во многих регионах России. Проект в преддверии 100-летия памяти царской семьи реализует фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке министерства культуры РФ.

Музей семьи императора Николая II в Тобольске открылся в бывшем Губернаторском доме, где с августа 1917 года по апрель 1918 года содержалась под арестом царская семья до высылки в Екатеринбург. Дата открытия была выбрана не случайно — именно 26 апреля 1918 года прибывший в Тобольск комиссар Яковлев объявил царской семье, что увозит из Тобольска императора. Новый музей станет одним из филиалов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Крестный ход Перед открытием музея в четверг состоялся крестный ход. Несколько сотен человек с иконами в руках, цветами и портретами Николая прошли от Софийско-Успенского кафедрального собора к Александровской часовне. В мероприятии участвовало много детей. Были и матери с маленькими детьми на руках и в колясках. Закончился крестный ход молебном в честь святой царской семьи, который прошел возле Александровской часовни.

Участники крестного хода поделились c РИА Новости своими мыслями о Николае II и его семье.

Учащийся 11 класса Тюменской православной гимназии Никита сказал, что музей имеет большое значение для региона, так как позволяет узнать новые факты о жизни последнего российского императора.

"Так как мы учимся в православной гимназии, нас учат относиться к нему, как к святому, конечно же. В принципе я думаю, что большинство к нему так и относится, потому что уже в нынешнее время раскрываются всякие факты, что он не слабый царь, как учили в Советском союзе, а любящий правитель и истинный христианин. Поэтому мы его любим и вспоминаем", — сказал РИА Новости Никита.

Студентка Тобольской духовной семинарии Ольга считает, что таких людей, как Николай II и члены его семьи, стоит вспоминать. По ее мнению, также важно проводить мероприятия в их честь. «Он был очень добрый император, старался поддерживать мир в государстве. Он на примере своей семьи показывал, какой должна быть каждая семья», — отметила Ольга.

Ученицы иконописной школы при Тобольской семинарии Алиса и Александра признались, что хотят написать иконы Николая II или кого-то из членов его семьи. «Мы очень любим царскую семью, почитаем и уважаем их. Это пример для подражания. В общем, я за него (Николая II — ред.). Меня не волнуют никакие аргументы против. Я фанатка, можно так сказать», — рассказала РИА Новости Алиса.

Она подчеркнула, что музей семьи Николая II будет воспитывать в россиянах патриотические чувства. «И, знаете, многие же плохо знают свою историю. Когда они туда придут, увидят фотографии, увидят воспоминания, то, я думаю, многие задумаются. Тем более, (распространяется) много неправды в отношении Николая II. Музей поможет разобраться в истории», — сказала девушка.

По словам Александры, иконописная школа участвовала в подготовке к открытию музея. «Подготавливали экспозицию вместе с нашими преподавателями. Моя сокурсница писала для нее икону Боткина — это врач царской семьи», — добавила ученица иконописной школы.

Руководитель информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров рассказал журналистам об истории пребывания царской семьи в Тобольске.

"Сегодня сто лет с того дня, как император Николай II, часть его семьи, царица Александра Федоровна и одна из дочерей отбыли из Тобольска. Их силком заставили выехать из Тобольска. Они не хотели выезжать. Царь надеялся, что его везут для того, чтобы он подписал Брестский мир, который тогдашние власти нашей страны заключили с Германией. Но оказалось, что везут их по другим соображениям и в другое место — не в Москву, а в Екатеринбург. Позднее оставшаяся часть семьи присоединилась к ним", — отметил священник.

Он подчеркнул, что царской семье в Тобольске было хорошо — насколько может быть хорошо в заключении. «Здесь, хоть им не была предоставлена свобода, они чувствовали себя спокойнее вдали от столицы, от новой власти… Многие иностранцы, жители России, приезжая в Тобольск, спрашивали, где же царь, как можно познакомиться с его пребыванием здесь», — пояснил Мансуров.

Наконец такое место появилось, подчеркнул он.

Открытие

В ходе торжественной церемонии открытия губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал о том, как создавался музей.

"Возрождение общественного интереса к судьбе царской семьи побудило нас к созданию мемориального музея. Было принято решение разместить музей в Губернаторском доме, в Нижнем посаде города Тобольск. Здесь Николай II останавливался в 1891 году и затем с семьей проживал в ссылке с августа 1917 года по апрель 1918 года", — сообщил Якушев.

По его словам, от идеи до воплощения пройден большой путь. «Реализация уникального проекта потребовала немалого труда от рестораторов, историков и музейных работников. Специалисты восстановили архитектурные элементы, подлинные детали и фрагменты интерьера. Историко-культурная экспертиза подтвердила аутентичность и принадлежность императорской семье раритетных реликвий, бережно сохраненных в музее. Они стали жемчужинами экспозиции», — подчеркнул глава региона.

Он приветствовал потомков императорской семьи и их приближенных, которые прибыли на открытие музея. «Замечательно, что вы сохраняете живую память об императоре, семейные традиции, историко-культурное наследие того времени», — отметил губернатор.

Якушев добавил, что особую роль в реализации проекта сыграли ведущие российские музеи, архивы, частные коллекционеры и общественные организации. «Создавая музей, мы старались внести свой пассивный вклад в сохранение истории России, ее уникального культурного наследия… Созданный в Тобольске музей станет смысловой точкой национальной культурно-познавательной программы „Императорский маршрут“, главная цель которого — содействие возрождению историко-культурных и духовных основ России», — заключил глава региона.

Вдова племянника Николая II Тихона Куликовского-Романова Ольга Куликовская-Романова в ходе церемонии открытия подчеркнула, что участие в мероприятии для нее — большая честь.

"Для меня это великая честь и великая ответственность перед памятью моего незабвенного супруга — Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника святого государя. Это также дань глубочайшего уважения и благодарности моей свекрови — великой княгине Ольге Александровне, родной сестре святого царя-страстотерпца", — сказала Куликовская-Романова.

Она отметила, что ей очень дорог дом, в котором разместился музей. «Здесь живо чувствуется присутствие святой царской семьи», — пояснила вдова племянника Николая II.

Для посетителей музей откроется 28 апреля. Об этом их информирует рекламный щит возле Тобольского Кремля.

Создание музея

Научное руководство проектом, в том числе разработка концепции, привлечение специалистов-историков по теме жизни царской семьи, коллекционеров были поручены фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО). Кураторская группа от фонда разработала проект музея, воссоздающий обстановку и интерьеры бывшего Губернаторского дворца, в которых находилась в заключении царская семья.

В новом музее специалисты воссоздали 13 залов дворца с использованием сохранившихся при жизни здесь августейших узников мемориальных элементов и деталей — это полы, лестницы, дверные рамы, орнаментальная лепнина. Главная задача была — сохранить элементы подлинности. Во время подготовки объекта к музеефикации была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории. В фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника специалисты провели работу по выявлению предметов, принадлежавших царской семье.

Экспонаты

Экспозицию нового музея дополнили уникальные вещи, относящиеся к периоду нахождения в Тобольске царской семьи и происходящие из Губернаторского дворца: предметы мебели, иконы, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне, Святое Евангелие со штампом и автографом императрицы, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, волшебный фонарь для проекции изображений, принадлежащий цесаревичу Алексею.

Также в числе экспонатов музея — плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, выписанные для проживающих в Губернаторском доме и доме купца Корнилова с 12 августа 1917 по 19 мая 1918 годов и многое другое.

Стараниями фонда ЕСПО к участию в создании нового музея были привлечены мемориальные вещи частных коллекций из эмиграции. Потомки воспитателя и наставника цесаревича Алексея Чарльза Гиббса, отправившегося в добровольную ссылку вместе с царской семьей, передали музею предметы, которыми пользовалась царская семья на пароходе «Русь» по пути в Тобольск, в том числе альбом с фотографиями, сделанный во время нахождения на пароходе.

"Уникальным приобретением музея можно назвать коллекцию предметов из благотворительного фонда ее императорского высочества великой княгини Ольги Александровны — сестры последнего императора великой княгини Ольги Александровны, среди которых личные вещи членов царской семьи", — отмечается в сообщении ЕСПО.

К созданию экспозиции были привлечены редкие вещи и документы, сохраненные потомками последнего тобольского священника Владимира Хлынова, единственного допущенного совершать службы в присутствии царской семьи в Губернаторском доме. На выставку к открытию музея предметы царской семьи предоставили Государственный архив РФ, Российский национальный музей музыки, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Союз филокартистов России и частные коллекционеры.

Концерт в день памяти

В честь открытия музея вечером в четверг состоялось выступление хора MusicAeterna Пермского театра оперы и балета под управлением дирижера с мировым именем Теодора Курентзиса . Концерт прошел в Церкви святых праведных Захария и Елизаветы и был посвящен памяти царской семьи.

Перед концертом зрители стояли в храме в ожидании выступления, вдруг все взгляды обратились в одну сторону, послышались восторженные перешептывания: «Идет! Сам!» Это спокойно, уверенно и ни на кого не глядя прошел Курентзис. С ним здороваются, ему улыбаются. «Впервые его вижу!» — поделилась одна из женщин с соседкой.

Выступление хора было ярким и запоминающимся. Артисты хора появились в полумраке храма с зажженными свечами, которые позже по одной поставили на подсвечники. Одна из композиций исполнялась с активными и эмоциональными движениями, не характерными для академического хора. Это был целый перформанс, во время которого дирижер удалился и артисты вышли на первый план.

Хор MusicAeterna исполнил произведения Перселла, Шнитке, Рахманинова, Свиридова, Стравинского и других композиторов. «Музыкальная программа концерта приурочена к 100-летию мученической кончины семьи Романовых, поэтому глубоко символична. Это своеобразное духовное путешествие во времени по важнейшим вехам жизни святой семьи», — говорится в программке концерта.