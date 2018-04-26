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В Тобольске открывается музей семьи Николая II
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В Тобольске открывается музей семьи Николая II 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Музей семьи последнего российского императора Николая II открывается в четверг в Тобольске (Тюменская область), в здании, которое в XIX веке являлось резиденцией местных генерал-губернаторов, сообщила ТАСС генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.
Посетителям будут представлены как личные вещи семьи Романовых, так и предметы быта и технические аппараты начала XX века. «Это фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны, уникальные фотографии царской семьи, „волшебные фонари“ (аппараты для проекции изображении в XIX-XX века — прим. ТАСС) и многие другие экспонаты», — рассказала Сидорова.
Также в музее покажут плакетку (декоративную наградную доску — прим. ТАСС) из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, альбом с фотографиями, выполненными членами царской семьи в Тобольске, шелковую шаль, принадлежавшую Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.
Экспозиция расположена в здании Губернаторского дома, который в XIX веке являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора, Тобольского губернатора.
С инициативой создания в Тобольске постоянно действующего музея, посвященного памяти царской семьи, выступило Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Музей станет частью федерального туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется Министерством культуры РФ.
Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС научный сотрудник духовно-просветительского центра «Царский» Юрий Пальцын, Николай II дважды побывал в Тобольске. В первый раз, когда в конце XIX века он возвращался из Восточного путешествия (по странам Азии) в Санкт-Петербург. Второй раз — во время ссылки с августа 1917 года по апрель 1918 года.
Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов. В июле 2018 года в разных регионах России будет отмечаться 100-летие трагических событий. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую кончину.
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