«Волшебные фонари» XIX-XX веков представят в новом музее Романовых в Тобольске

ТАСС , 25 апреля. «Волшебные фонари» — аппараты для проекции изображении в XIX-XX века — представят в новом Музее семьи императора Николая II , который откроется 26 апреля в городе Тобольске в Тюменской области. Об этом в среду ТАСС сообщила генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова.

"Мы приобрели два «волшебных фонаря». Это кинодемонстрационные аппараты того времени. Они были куплены из частной коллекции. Это маленький проектор, можно сказать, что это прародитель современных мультимедийных проекторов", — сказала она.

Сидорова добавила, что они были приобретены в Тюменской области. «Когда мы приобретали эти „фонари“, нам говорили, что они принадлежали лично цесаревичу Алексею, однако у нас нет результатов экспертизы, и мы не можем сказать, что они принадлежали непосредственно ему», — добавила она.

Генеральный директор уточнила, что также в коллекции будет представлено из Государственного архива Российской Федерации подлинное свидетельство об окончании курсов сестер милосердия Татьяной Николаевной, духи Александры Федоровны, несколько репертуарных листов домашнего театра, которые расписаны по ролям. Также из частной коллекции Ольги Николаевны Куликовской-Романовой представят автопортреты Ольги Александровны Романовой , личные вещи и дорожный сундук с вензелем Ольги Александровны.

Кроме того, на аукционах были приобретены монеты и различные знаки времен Романовых. Организаторы купили и мощевик Серафима Саровского (православный святой).

В пресс-службе Тобольского историко-культурного музея-заповедника добавили, что посетители смогут увидеть фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны и балалайку, изготовленную в мастерской придворного мастера Франца Пасербского. «Семья императора очень интересовалась народной музыкой, а цесаревич Алексей даже брал уроки игры на этом истинно русском щипковом инструменте», — подчеркнули в музее-заповеднике.

О музее

Музей семьи императора Николая II расположен в Тобольске в здании Губернаторского дома. Здание первоначально было возведено как купеческий особняк. С 1828 года по 1917 год дом являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора, Тобольского губернатора. Во время путешествий по Сибири здание посещали представители императорской семьи Романовых. С августа 1917 года по апрель 1918 года дом стал местом пребывания семьи российского императора Николая II. Дальнейшая судьба здания вновь определила за ним статус административного учреждения.

В конце ХХ столетия одна из комнат — кабинет Николая Александровича — была музеефицирована. Мемориальная экспозиция вызвала большой интерес жителей и гостей города. Решение о музеефикации всего объекта было принято в 2013 году, когда отмечался 400-летний юбилей воцарения династии Романовых.