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В «Мире сказок» окажутся измайловские дети
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В «Мире сказок» окажутся измайловские дети 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Детвора из района Измайлово примет участие в программе «В некотором царстве, сказочном государстве».
В среду, 25 апреля, первое отделение детской литературы библиотеки №82 проведет для детворы литературно-игровую программу «В некотором царстве, сказочном государстве».
Мальчики и девочки увидят на книжной выставке сказочных героев и книги о сказках, по которым состоится увлекательный турнир. Отправившись в путешествие, в чудесный мир волшебства и сказок, юные москвичи отгадают загадки, кроссворды, примут участие в конкурсах и викторинах.
В завершение программы, любой желающий сможет записаться в библиотеку и взять книги на дом, чтобы еще раз перенестись в «Мир сказок».
Начало литературной программы в 12.45. Адрес: 4-я Парковая ул., д. 12, к. 1.
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