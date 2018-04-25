В «Мире сказок» окажутся измайловские дети

Детвора из района Измайлово примет участие в программе «В некотором царстве, сказочном государстве».

В среду, 25 апреля, первое отделение детской литературы библиотеки №82 проведет для детворы литературно-игровую программу «В некотором царстве, сказочном государстве».

Мальчики и девочки увидят на книжной выставке сказочных героев и книги о сказках, по которым состоится увлекательный турнир. Отправившись в путешествие, в чудесный мир волшебства и сказок, юные москвичи отгадают загадки, кроссворды, примут участие в конкурсах и викторинах.

В завершение программы, любой желающий сможет записаться в библиотеку и взять книги на дом, чтобы еще раз перенестись в «Мир сказок».

Начало литературной программы в 12.45. Адрес: 4-я Парковая ул., д. 12, к. 1.