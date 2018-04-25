В Краснодаре прошла презентация «Нового радио»

Здесь интересно было всем — и приглашенным гостям, и организаторам, и официальным представителям «Нового Радио».

Сергей Мельников и Началось всё с утреннего шоу легендарных STARПерцев. Дважды рекордсмены «Книги рекордов Гиннеса» — Вадим Воронов Алиса Селезнёва — специально прилетели в южную столицу, чтобы своими острыми шутками разбудить всю страну. Для тех, кто проснулся пораньше и приехал на презентацию, они провели интерактив с подарками от «Нового Радио»!

На тринадцатом этаже отеля «Римар» была организована открытая мобильная студия, откуда и проходило вещание. Краснодар впервые стал причастен к радиоэфиру, который одновременно слушали миллионы человек в 79 городах России и семнадцати иностранных государств.

Едва закончилось шоу STARПерцы, как гостей презентации ждал еще один сюрприз — интерактив с ведущим «Нового Радио Краснодар» Русланом Мекуловым. Живое общение с публикой перемежалось с конкурсами и розыгрышами призов. Также действовала фотозона для всех, кто хочет сохранить впечатления об этом празднике не только в воспоминаниях.

А на сцене зажигал «звездный» гость — Дмитрий Колдун ! Бесплатный живой концерт доставил гостям и музыкальное, и визуальное удовольствие. Колдун не жалел ни связок, ни энергии, выкладываясь по полной программе.

Организация впраздника прошла на высоком уровне: отличный звук, огромный светодиодный экран, световое оборудование, декорации — эта презентация, несомненно, войдет в историю города. Слушайте «Новое Радио Краснодар» на частоте 89,3 FM!