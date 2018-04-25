Во Франции роботы помогают больным детям присутствовать на школьных занятиях

ПАРИЖ, 25 апреля. /Корреспондент ТАСС Михаил Тимофеев /. Первый в мире масштабный эксперимент по применению роботов для обеспечения виртуального присутствия больных детей на школьных занятиях проходит во Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

Дистанционно управляемый робот передвигается при помощи колесной базы, на которой также установлены телекамера, микрофоны, динамики и дисплейный экран. При помощи этой технологии дети, которые из-за болезни не покидают дом или больницу, могут находиться на занятиях в классах, а также общаться со сверстниками во время перерыва.

По мнению специалистов, эксперимент благоприятно сказывается в первую очередь на подростках, которые страдают от одиночества, вызванного серьезными болезнями.

Одной из первых, кто воспользовался роботом американской компании Suitable Technologies, стала девушка по имени Алисия. Француженка не покидает стерильную палату госпиталя в городе Бурк-ан-Брес из-за тяжелого заболевания. Однако при помощи робота она не только посещает школу, но и видится с семьей. Машина перемещается по дому, что позволяет Алисии чаще общаться с родителями и сестрой. Отмечается, что робот прост в управлении, также для передачи сигнала с пульта и получения информации с места нахождения робота используется надежная телефонная сеть стандарта G4.

В этом же городе страдающая от астмы девушка по имени Лиди посещает несколько уроков в школе, на остальных занятиях ее заменяет робот. Это позволяет девушке ослабить приступы астмы, вызванные пребыванием вне дома. Лиди отмечает, что установленные на роботе микрофоны позволяют ей участвовать в разговорах на переменах.

Расширение программы

Первые применения робота модели Beamначались несколько лет назад в Бурк-на-Брес Филантропической ассоциацией родителей детей, больных лейкемией (Appel) и Институтом гематологии и педиатрической онкологии города Лиона. Внимательно изучив первый опыт, власти региона Овернь-Рона-Альпы (центральная и центрально-восточная часть Франции) приняли решение значительно расширить эту акцию помощи детям.

На первом этапе власти выделяют средства на закупку 60 роботов, число которых в дальнейшем увеличится до 100. Отмечается, что без учета налогов цена одного робота составляет €6 тысяч. На четыре года эксперимента выделится €1,2 млн — в эту сумму включены также расходы на техническое обслуживание роботов и систем связи.

Операция осуществляется через французского посредника — лионскую компанию Awabot, оборотный капитал которой составлял €1,3 млн Фирма уже продала во Франции около четырехсот роботов, которые используют предприятия для задач дистанционной связи и помощи в управлении процессами.

В Лионе роботов получат также дети, которые не могут посещать школу из-за высокой чувствительности их кожи к солнечному свету. Не исключается, что роботы модели Beam появятся также и в местных музеях для облегчения проведения экскурсий и ответов на вопросы посетителей.