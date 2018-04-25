Ещё
В псковском региональном центре президентской библиотеки пройдёт видеоконференция с документалистом Константином Артюховым
Далее:
Читайте также:
Ещё

В псковском региональном центре президентской библиотеки пройдёт видеоконференция с документалистом Константином Артюховым 

Псковская губерния 2 часа назад
В псковском региональном центре президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 25 апреля в 16:00 часов в режиме видео-конференц-связи состоится творческая встреча с документалистом, заслуженным деятелем искусств РФ Константином Артюховым — об этом сообщает сайт Псковской областной научной библиотеки. Первая встреча откроется показом документального фильма «Александр II». Киноклуб Президентской библиотеки проводится при поддержке молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Фильм снимался в 1991 году, он получил главный приз и памятную медаль первого кинофестиваля «Дворянский мир» в Москве в 1994 году. Автор сценария и режиссер — Константин Артюхов, оператор Павел Засядко, композитор — Геннадий Шумилов, текст читал Николай Буров. «Лентелефильм» 1991 год. Все желающие в 16 часов могут посетить псковский региональный центр Президентской библиотеки по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2, этаж 2, конференц-зал. Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Особое назначение Новый филармонический сезон откроется в Псковской области 14 сентября Гедиминас Таранда будет худруком LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ4
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение