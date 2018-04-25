В псковском региональном центре президентской библиотеки пройдёт видеоконференция с документалистом Константином Артюховым 

В псковском региональном центре президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 25 апреля в 16:00 часов в режиме видео-конференц-связи состоится творческая встреча с документалистом, заслуженным деятелем искусств РФ Константином Артюховым — об этом сообщает сайт Псковской областной научной библиотеки. Первая встреча откроется показом документального фильма «Александр II». Киноклуб Президентской библиотеки проводится при поддержке молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Фильм снимался в 1991 году, он получил главный приз и памятную медаль первого кинофестиваля «Дворянский мир» в Москве в 1994 году. Автор сценария и режиссер — Константин Артюхов, оператор Павел Засядко, композитор — Геннадий Шумилов, текст читал Николай Буров. «Лентелефильм» 1991 год. Все желающие в 16 часов могут посетить псковский региональный центр Президентской библиотеки по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2, этаж 2, конференц-зал. Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».