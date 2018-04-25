Бри Ларсон заменит принца в спин-оффе «Белоснежки» Disney

Крисом Хемсвортом. Теперь, когда Бри Ларсон присоединилась к «семье» Marvel в роли Капитана Марвел, эта самая «семья», похоже, ее так просто не отпустит: Disney предложила Бри исполнить главную роль в спин-оффе «Белоснежки», который примечателен тем, что вместо принца спасать спящую Белоснежку отправится сестра (ее-то и предстоит сыграть Ларсон). Снова мучить вселенную Белоснежки возьмется сценарист «Белоснежки и охотника» с Кристен Стюарт

Пока о спин-оффе «Белоснежки» известно совсем немногое: он будет носить название «Красная роза» (Red Rose) и вместо того, чтобы в очередной раз пересказывать классическую сказку, покажет, что происходило вскоре после того, как Белоснежка отведала отравленное яблоко и погрузилась в сон. По сюжету спин-оффа сестра героини, Роза, объединяется с гномами, чтобы найти способ разрушить проклятье. В оригинальной сказке этим способом был поцелуй принца, но, видимо, в XXI веке этот метод считается устаревшим (всем принцам на заметку).