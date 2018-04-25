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Бри Ларсон заменит принца в спин-оффе «Белоснежки» Disney
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Бри Ларсон заменит принца в спин-оффе «Белоснежки» Disney 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Теперь, когда Бри Ларсон присоединилась к «семье» Marvel в роли Капитана Марвел, эта самая «семья», похоже, ее так просто не отпустит: Disney предложила Бри исполнить главную роль в спин-оффе «Белоснежки», который примечателен тем, что вместо принца спасать спящую Белоснежку отправится сестра (ее-то и предстоит сыграть Ларсон). Снова мучить вселенную Белоснежки возьмется сценарист «Белоснежки и охотника» с Кристен Стюарт и Крисом Хемсвортом.
Пока о спин-оффе «Белоснежки» известно совсем немногое: он будет носить название «Красная роза» (Red Rose) и вместо того, чтобы в очередной раз пересказывать классическую сказку, покажет, что происходило вскоре после того, как Белоснежка отведала отравленное яблоко и погрузилась в сон. По сюжету спин-оффа сестра героини, Роза, объединяется с гномами, чтобы найти способ разрушить проклятье. В оригинальной сказке этим способом был поцелуй принца, но, видимо, в XXI веке этот метод считается устаревшим (всем принцам на заметку).
Режиссера у нового проекта Disney пока нет, зато в написании сценария поучаствовали уже двое — сначала Джастин Мерц («Дети из товарного вагона»), а затем Ивэн Догерти («Белоснежка и охотник», новая «Лара Крофт» с Алисией Викандер). попкорнnews
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