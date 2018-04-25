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Фестиваль спортивной ходьбы пройдёт в Вороновском
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Фестиваль спортивной ходьбы пройдёт в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архивное
Совсем скоро на территории поселения Вороновское пройдёт, так полюбившееся гостям и жителям поселения спортивное мероприятие.
2 мая на набережной декоративного пруда состоится народный фестиваль ходьбы «Вороновская миля».
Участников мероприятия ждёт встреча с лучшими скороходами мира. Уже известно, что в заходах профессионалов примут участие представители Челябинска, Московской области, Санкт— Петербурга, Чувашской республики, Пензенской области и республики Удмуртия.
Кроме этого состоится заход любителей. Принять участие в котором может каждый желающий.
Дополнительная информация по участию в соревнованиях представлена в «Положении о проведении народного фестиваля ходьбы на территории ТиНАО».
Начало соревнований в 11.00.
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