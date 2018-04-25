Магические библиотеки. Как в Югре прошла библионочь

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году проходит в России в седьмой раз. Главная тема акции — «Магия книги».

Почему платочек не сгорел?

Государственная библиотека Югры в эту ночь открыла свои двери для всех желающих. Библиотека мало напоминала обычную читальню. В воздухе витало что-то магическое, стены украшали ключи и свитки из бумаги, а также книги, напоминающие сов. По всему помещению разносился детский смех. Несмотря на то, что библиотеке пришлось корректировать программу «Библионочи», создать атмосферу магии и таинственности все-таки удалось.

«В этом году тема «Магия книги». Наука, как вы знаете, сродни магии, волшебству и фокусам. Поэтому наша программа строилась, исходя из научно-популярной литературы. То есть, игра со светом, игра с химическими веществами и с тем, что находится у нас дома. Виден интерес читателей, если в первой «Библионочи» было 400 посетителей, то в прошлом году уже около 900», — рассказала заместитель директора по библиотечной деятельности Государственной библиотеки Югры Ирина Миронова

Традиционно в этот вечер прошли самые разные события: игры, викторины, загадки и квесты. Особый интерес у посетителей библиотеки вызвали химические опыты. Студенты-химики из Югорского государственного университета показали, что наука — это не скучно, а занимательно и интересно. Фокус с несгораемым платочком вызвал бурю эмоций у маленьких зрителей, кто-то даже изъявил желание стать химиком.

Как проехать в библиотеку?

По доброй традиции в Ханты-Мансийске «Библионочь-2018» не ограничилась обычным посещением библиотек. Городская централизованная библиотечная система, совместно с автомобильным сообществом «Drivers», организовали автоБИБЛИОквест «Магия сказки», посвящённый творчеству всеми любимого писателя Шарля Перро

К автоБИБЛИОквесту участники, по словам организаторов, готовились всей семьей — читали сказки, рисовали рисунки, готовили костюмы героев Шарля Перро.

Всего в квесте приняли участие 22 команды, по 4-5 участников. Они передвигались на автомобилях из библиотеки в библиотеку, так читатели посетили шесть книгохранилищ. В библиотеках гостей встречали разные сказочные герои — Кот в сапогах, Спящая Красавица, Золушка и многие другие. Они помогали посетителям не только быстро и правильно пройти заданный маршрут, но и выполнять различные интеллектуальные задания.

«Второй раз участвую в автоБИБЛИОквесте, и каждый раз с друзьями. Чтение расширяет кругозор, способствует нравственному и духовному воспитанию, а в нашем случае еще и сближает», — поделился впечатлениями участник пробега Алексей Смирнов

Напомним, что в Ханты-Мансийске автоквесты по библиотекам проходят уже в четвертый раз. Организаторы всегда подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения. В этот раз все команды получили светоотражающие наклейки от Лидии Морозовой , инспектора пропаганды ГИБДД «Ханты-Мансийский».

А что в других городах?

«Библионочь» прошла также и в других городах Югры. Жители Нижневартовска сочиняли и декламировали стихи на время, играли в настольные игры на интерес и участвовали в театрализованных постановках в режиме нон-стоп. Кроме того, успели попеть и создать своими руками уникальные поделки.

Сургутяне на одной из творческих площадок Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина создавали аппликацию по мотивам пушкинского Лукоморья.

«Тема нашей «Библионочи» — поэзия. Многие думают, что поэзия — это жанр не для всех. И мы хотим разрушить этот стереотип и показать жителям города, что читать поэзию — это интересно и модно», — рассказала заведующая Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина Татьяна Кобелева.

А в Центральной районной библиотеке имени Пирожникова Сургутского района развернулась целая образовательная программа для девушек.

Например, стилисты научили, как правильно формировать гардероб, а блогеры поделились опытом, как все успевать, с молодыми мамами и бизнес-леди.