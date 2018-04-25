Кто будет убедительней? Жители столицы Коми схлестнулись из-за спортобъекта

Заявление о том, что в столице Коми возведут крытый каток к чемпионату мира по хоккею с мячом 2021 года, ещё прошлым летом сделал президент Международной федерации хоккея с мячом и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Долгие месяцы после этого о крупном проекте никто особо не вспоминал. До тех пор, пока горожане не узнали, куда этот огромный объект хотят втиснуть.

Зачем пустовать?

Уже в декабре прошлого года власть имущие начали говорить, что в качестве одного из вариантов его размещения рассматривают запасное поле республиканского стадиона, которое находится между улицами Карла Маркса и Куратова. Долгие десятилетия на этом месте либо тренировались дети из соседней школы, либо проходили выступления заезжих циркачей. Ещё одно место под стройку — пустырь между одним из крупнейших торгово-развлекательных центров и зданием, принадлежащим региональному управлению МЧС . С этого момента город разделился на два враждующих лагеря.

Против возведения спорт­объекта никто не выступает: все понимают, что ледовый дворец городу пригодится. О строительстве спорткомплекса в центре мечтают члены регионального «Клуба болельщиков». Их председатель Игорь Зибарев рассказал, что это позволит развивать в Коми зимние олимпийские виды спорта.

«К нам будут приезжать круглый год — играть и тренироваться. Значит, будет много туристов, а это хорошее финансовое вливание. В ледовом дворце можно будет открыть спортшколу по разным видам, куда родители с удовольствием будут отдавать детей. Да и массовому любительскому спорту не придётся ютиться и подбирать оставшееся после занятий профессионалов время, — считает Игорь Зибарев. — Гораздо комфортнее, когда центр притяжения огромного количества людей находится в пешей доступности».

Альтернативное место на Октябрьском проспекте Зибарев считает неудачным: далеко. Это вызывает необходимость подтягивать инфраструктуру, слишком большой трафик, что небезопасно для пешеходов.

Кому альтернативы?

Строительство такого объекта обойдётся не в один миллиард рублей. И гражданский активист Валерий Малютин уверен, что возведение ледового дворца на запасном поле неэффективно.

«Если ставить его там, то в одной части города окажутся крытый каток «Северная Олимпия», республиканский стадион, на котором играют в хоккей сейчас, и новый спорткомплекс. То есть весь искусственный лёд города в одном месте, — приводит он доводы. — Сыктывкарцы из других уголков столицы до запасного поля стадиона уже добираются, преодолевая пробки. На время соревнований ситуация усугубится. А вспомните «Зимнюю вишню»… На счету будет каждая минута, а спецтехника туда просто не подберётся!»

Инициативная группа горожан настаивает, что возвести ледовый дворец у торгового центра гораздо логичнее: по­близости нет крупных спортплощадок. Так как место там пустует, точно хватит территории для парковки. Проспект пропускает большое число машин. Кроме того, не придётся вырубать сохранившуюся в центре зелёную зону.

Всё это время, начиная с декабря 2017-го, представители властей города и региона не могут однозначно ответить на вопрос, к какому из вариантов склоняются. Горожане понимают: если решение уже будет озвучено, его никакое общественное мнение не перевесит. Поэтому все и стараются договориться на берегу, пытаясь по намёкам, появляющимся в СМИ, определить, на чьей чаше весов больше песчинок. И пока, увы, безуспешно.