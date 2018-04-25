В местной читальне рассказали о любовных отношениях поэтов Золотого века 

Литературная гостиная «Музыка великих поэтов» рассказала о музах наших литературных гениев в библиотеке №147 во вторник, 24 апреля. Вечер стал частью проекта «Литературные гостиные института им. Пушкина», который организовали депутат Государственной Думы Любовь Духанина и Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.
— Музы — это женщины, без которых, возможно, поэты не стали бы теми, какими мы знаем их сейчас, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудница читальни №147 Светлана Батухтина. — Они придавали силы и вдохновение для творчества. Некоторые творцы связали свою жизнь со своими музами навечно, а для некоторых это были лишь мимолётные увлечения, породившие прекрасные стихи.
Гостям вечера рассказали о непростых отношениях Пушкина с Ушаковой и Олениной, его свадьбе с Гончаровой и многочисленных увлечениях другими женщинами. Поведали о неравных отношениях отца шестерых детей Дениса Давыдова и пензенской благородной девицы Евгении Золотарёвой.
— Также мы рассказали о любви всей жизни Михаила Лермонтова к Вареньке Лопухиной, которая вышла замуж за другого, и Алексея Толстого к Софье Миллер, закончившейся совместным браком, — добавила Батухтина. — О нелёгких отношениях Некрасова и Панаевой, в которых они так и не смогли сохранить свою любовь.
По ходу действия после каждой истории любви звучали записи романсов на стихи поэтов «На холмах Грузии», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «В крови горит огонь желанья», «Не пой, красавица, при мне…», «Старый муж» в исполнение великих оперных певцов: Дмитрия Хворостовского, Елены Образцовой, Федора Шаляпина и других.
Фото: предоставила Светлана Батухтина