В Нефтеюганском районе отпраздновали День местного самоуправления

«Трудно переоценить значимость органов местного самоуправления для динамичного социально-экономического развития региона. Результаты вашей работы касаются непосредственно каждого нашего земляка. Поэтому очень важно уделять большое внимание вопросам повышения качества жизни населения. Именно от вас зависит благополучие нашей территории. Высокий профессионализм и широкий кругозор, компетентность и преданность выбранному делу определяют успешность и результативность вашей работы», — отметил парламентарий.

Со словами благодарности обратилась к коллегам глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.

«Выражаю вам сердечную признательность за плодотворный созидательный труд, за стремление сделать родной район, жизнь наших земляков лучше и комфортнее!», — отметила она.

С профессиональным праздником сотрудников органов местного самоуправления поздравил глава города Пыть-Ях Олег Ковалевский . Он вручил Владимиру Семенову благодарственное письмо за помощь и поддержку в организации выборов президента РФ. По словам главы Пыть-Яха, благодаря грамотной координации работы Владимиром Николаевичем, была достигнута рекордная явка избирателей.

После муниципальные служащие приняли участие в квесте «Югре-900» и конкурсах «Селфи-кросс», «Дорожная карта» и «Бюджетный торт». В продолжение соревнований участники состязались в кулинарном искусстве в рамках конкурса «Многоликая Югра хлебосольна». Представители Куть-Яха приготовили уху, пироги с яблоками, капусту и морс из клюквы. Сингапай угощал пирожками с рыбой, мясом, картошкой, луком и яйцом. Салымчане представили современную интернациональную ассимилированную кухню Югры: шашлык на углях из щуки с салом, рыбные котлеты, пельмени с щукой и блины. Команда Нефтеюганского района потчевала жюри блюдами разных народов: пирогами с фруктами, хинкали, хворостом, тортом в виде мамонта, драниками и котлетами из лосятины. Представители Пойковского приготовили русские блины, грибы и соленья, хачапури с сыром, кастыбый, чуду, торт с символикой в виде герба Нефтеюганского района и фигурками народностей округа.

По итогам квеста, третье место заняла команда Усть-Югана «Обьюганцы», второе — команды «Ю#горцы» администрации Нефтеюганского района, лучшей стала салымская команда «Добрые соседи».

В конкурсе ГТО III место заняла команда «СПК» из Каркатеевы, II места удостоены участники команды «Сердце Сибири» из Сингапая, победителем стала команда «Венок дружбы» из Пойковского.

Благодарственными письмами награждены команда гостей из Пыть-Яха и команда администрации Нефтеюганского района. Победителями общекомандного зачета стали участники из Салыма: им вручили переходящий кубок.