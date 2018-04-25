Три битвы: война глазами военных фотографов

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского 27 апреля начнет работать выставка военных фотографий «Три битвы», приуроченная к 73-й годовщине Победы.

Экспозиция охватывает временной промежуток: Сталинградской битвы, Блокады Ленинграда и битвы на Курской дуге. География съемок весьма обширна — от Ленинграда до Курска. Среди авторов работ — военные фотокорреспонденты, такие как Борис Худояров, Николай Хандогин, Израиль Озерский, Сергей Лоскутов и многие другие.

На выставке представлено 60 фотографий, большинство которых военные фотокорреспонденты сделали на передовой. На снимках запечатлены яростные атаки и моменты затишья, портреты рядовых бойцов, полные трагизма боевые дни и долгожданные радостные дни.

Фотография «Дорога жизни» непосредственно связана с Ямалом. В двадцатых годах в экспедиции в Обскую губу побывал профессор Борис Вейнберг. Он делал картографию от фактории Хэ до мыса Круглый. В годы войны ямальский опыт ему пригодился. Вейнберг, как специалист по изучению льда, участвовал в создании дороги жизни в осаждённый фашистами Ленинград. Каждый день по дороге жизни проезжало около 1500 машин, после чего она была непригодна к использованию. Поэтому её постоянно переносили, а в расчетах и схемах помогал профессор Вейнберг. Погиб он там же от голода, похоронен в братской могиле, точное место захоронения неизвестно.

На выставке представлены подлинные предметы ленинградцев в годы войны, среди них — паек черного хлеба. По словам старшего научного сотрудника отдела новой и новейшей истории МВК Александра Вольфа, несмотря на голод и холод, работали заводы и театры. При минимальном рационе пищи люди выпускали танки, изготавливали снаряды и пистолет-пулемет Судаева. В то страшное время детям выделяли в день 125 граммов хлеба, солдатам на фронте — 500 граммов, милиционерам — 300. Большая смертность пришлась на ноябрь, декабрь и январь 1942 год. Это было связано с тем, что немцы уничтожили продовольственные Бадаевские склады и город остался без продуктов.

На выставке также представлен портрет Героя Советского Союза Петра Панова, который прожил 13 лет в Салехарде. Это высокое звание он получил на Курской дуге. В ходе боев его батарея проявила мужество и подбила 11 немецких танков, из них 5 «Тигр». В 1943 году он поступил в авиационное училище, после войны приехал на Ямал, где работал полярным летчиком.