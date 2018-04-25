Жительница Кузьминок стала лауреатом конкурса «Золотой петушок» 

Учащаяся отделения визуальных искусств ДШИ «Центр» Екатерина Баранова отличилась на международном фестивале-конкурсе детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой петушок», который был посвящен творчеству Ивана Тургенева.
«Наша 13-летняя ученица стала лауреатом третьей степени. Награждение прошло в Баженовском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно», — говорится на сайте учреждения.
Среди отмеченных конкурсантов были представители России, Кыргызстана, республики Беларусь, Казахстана, Молдовы и Южной Кореи. (вт)