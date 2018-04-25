В Петербурге пройдет вечеринка Off by Roots United с лабиринтами из музыкальных сцен

29 апреля в прибрежной зоне Финского залива на площадке Порта «Севкабель» пройдет вечеринка Off Roots United. На территории пространства будет создан индустриальный лабиринт Get Lost — сложное многоуровневое пространство, созданное на одну ночь из нескольких локаций исторической мануфактуры Порта «Севкабель».

Вечеринку оформит арт-группа Volna в эстетике романтики рабочего движения первой половины ХХ века. Вся территория будет состоять из пяти уникальных площадок с входной рекреационной зоной, стилизованной под фабричное фойе и созданной по мотивам изображения пролетарских собраний в СССР, стейджей, на которых будут веселиться гости, мансардой, центральной световой инсталляцией и поп-ап студией звукозаписи, где любой желающий сможет принять участие в электронном джеме вместе с уже состоявшимися продюсерами. В студии для этого есть все необходимое — терминвоксы, модульные синтезаторы и атмосфера, располагающая к творчеству.

За музыкальное сопровождение будут отвечать Veronica Vasicka (US), Ernestas Sadau (LT), Nocow — Live, Hoopa, Shutta, Eostra, Modul Werk и многие другие.

Билеты можно приобрести здесь.

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